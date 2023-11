Fans feiern die neue „beste LV-Karte“ in EA FC 24 – Schließt die SBC ab

Was haltet ihr von der neuen SBC? Werdet ihr sie abschließen? Schreibt uns gerne in die Kommentare.

Eins ist sicher, wenn die Frauen von Lyon in der Champions League ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wird Selma Bacha wahrscheinlich bis zum Team of the Year und vielleicht sogar darüber hinaus eine der besten Verteidigerinnen im Spiel sein.

Ein anderer User ist sich sehr sicher, dass auch viele andere Spieler Bacha in ihr Team holen werden. Er schreibt: „Sagt ‚Hallo‘ zu jedermanns neuer Verteidigerin bis Januar (via reddit.com )“

Lohnt sich die SBC? Klare Antwort, ja. Zwar ist der Preis von 170.000 Münzen auf den ersten Blick kein Schnäppchen, doch sind in dieser Summe bereits zwei Upgrades mit einberechnet. Ihre Mannschaft Olympique Lyon zählt in der Women’s Champions League zum engeren Favoritenkreis auf den Titel und sollte, wenn nicht alles schiefläuft, die zwei Upgrades bekommen.

