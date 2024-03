EA FC 24: Neue SBC gibt euch die Chance auf eine starke TOTY Icon – Lohnt sie sich?

Zum ersten Mal in EA FC 24 haben sich die Team of the Year (TOTY) Icons unter eine Spielerwahl gemischt. Wir stellen euch die neue Squad Building Challenge (SBC) vor und verraten euch, wie groß eure Chancen sind, eine starke Karte zu ziehen.

Um welche SBC geht’s? Die Icon-Spielerwahl gab es in EA FC 24 schon in mehrfacher Ausführung. Das Prinzip bleibt dabei immer gleich. Nachdem ihr die SBC abgeschlossen habt, könnt ihr zwischen 3 verschiedenen Icons wählen.

Im Laufe der Zeit kommen immer wieder neue Icons zum Playerpool hinzu. Mittlerweile könnt ihr neben den Basis-Icons und Winter-Wildcards-Icons auch die begehrten TOTY Icons ziehen.

Was sind TOTY Icons? Diese speziellen Versionen erschienen während des TOTY-Events. Die Karten im weiß-gold-blauen Design fallen durch sehr gute Upgrades der ohnehin schon starken Ikonen auf. Dementsprechend sind sie sehr teuer auf dem Transfermarkt.

Insgesamt habt ihr die Möglichkeit auf 11 TOTY-Icons, dabei kostet die günstigste Karte knapp 700.000 Münzen. Doch auch abseits der bisher stärksten Icon-Versionen im Spiel gehören einige andere wertvolle Spieler zum Kandidatenkreis der neuen SBC.

Hier seht ihr die besten (links) und schlechtesten (rechts) Picks aus der Spielerwahl in der Gegenüberstellung.

Neue Icon-Spielerwahl: Das sind die 10 teuersten Karten

Im Folgenden stellen wir euch eine Liste mit den 10 teuersten Icons vor, die ihr aus der neuen Spielerwahl-SBC bekommen könnt.

Welche potenziellen Icons aus der Spielerwahl kosten euch die meisten Münzen? Das ist der Stand zum 06. März 2024:

TOTY Ronaldo – 15 Millionen (ausverkauft) TOTY Hamm – 11,4 Millionen Ronaldo – 7,8 Millionen TOTY Vieira – 7,5 Millionen Winter Wildcards Pele – 6 Millionen TOTY Ferdinand – 5,1 Millionen Ronaldinho – 4,6 Millionen TOTY Matthäus – 4,4 Millionen Hamm – 3,8 Millionen Pele – 3,5 Millionen

Wie ihr seht, erweitern die TOTY Icons die Liste an wertvollen Spielern um einige Hochkaräter. Allein schon 5 TOTY Icons befinden sich unter den 10 teuersten Karten, die ihr aus der neuen SBC erhalten könnt.

Die beiden brasilianischen Stürmer Ronaldo und Pele, sowie die englische Frauen-Ikone Mia Hamm, sind sogar doppelt vertreten.

Nicht ganz so gut wie Ronaldo, Pele oder Hamm, dafür aber deutlich günstiger, ist ein Stürmer, den ich getestet habe und der mich an einen viel besseren Haaland erinnert. Schaut euch die Review hier an.

Lohnt sich die SBC? Im Playerpool befinden sich rund 130 Icons, die eine Bewertung von 87 oder höher haben. Rund 50 Karten sind teurer als die SBC, die grade bei einem Preis von ca. 375.000 Münzen liegt. (Stand: 06.03.2024)

Damit liegt die Erfolgs-Quote rechnerisch erst einmal bei unter 50 %. Allerdings müsst ihr berücksichtigen, dass mehr als 30 Spieler dabei sind, mit denen ihr euren Einsatz mehr als verdoppeln könnt. Die meisten der besagten Spieler kosten auf dem Transfermarkt sogar über eine Million Münzen.

Zudem bekommt ihr in einer Spielerwahl nicht nur einen Icon zugewiesen, sondern könnt zwischen 3 verschiedenen Ikonen wählen, was die Chance auf einen starken Pick zusätzlich steigert.

Am Ende bleiben die Icon-Spielerwahl-SBCs ein großer Gamble und ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr euer Glück riskieren wollt.

