Dune: Awakening Server Down im Live-Ticker – Alles zum Server Status und Dauer für Update 1.1.0.14

10:00 Uhr

Die Server werden nun heruntergefahren und die Wartungsarbeiten beginnen. Wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden und melden uns um 10:20 Uhr zurück.

09:50 Uhr

Die Server-Wartung fällt genau in die Primetime in Australien, wo sie um 18:00 Uhr beginnt. Das ist doppelt bitter, da genau diese Spieler gestern am stärksten von Problemen betroffen waren und regelmäßig die Fehlermeldung „P34“ erhielten. Entsprechend lassen die Spieler ihrem Unmut derzeit auf X.com freien Lauf.

09:35 Uhr

In etwa 25 Minuten werden die Dune: Awakening Server heruntergefahren! Es gibt noch keine neuen Infos von den Entwicklern. Wir raten euch aber dringend, euch bereits jetzt in Sicherheit zu begeben, damit ihr nicht mitten in der Wüste unfreiwillig ausgeloggt werdet.

09:10 Uhr

Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Wartungsarbeit von Dune: Awakening. Die Entwickler fahren um 10:00 Uhr die Server herunter, um einen Hotfix zu implementieren. Die Server sollen 90 Minuten später um 11:30 Uhr wieder live gehen. Dann sind auch die genauen Patch Notes zu erwarten.