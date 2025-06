In Dune Awakening verschwinden Fahrzeuge, Entwickler beheben das Problem, ohne die Server offline zu nehmen

In Dune: Awakening sind nach dem Server-Neustart am 24. Juni 2025 plötzlich Fahrzeuge verschwunden. Die Entwickler hatten zuerst eine kurzfristige Wartungsarbeit angekündigt, konnten das Problem dann jedoch ohne Neustart lösen und untersuchen weiterhin die Ursache.

Um welches Problem geht es? Die Entwickler von Dune: Awakening hatten am 24. Juni 2025 kurzfristig eine Wartungsarbeit ausgerufen. Laut Meldungen von Spielern kam es vermehrt zu verschwundenen Fahrzeugen auf verschiedenen Servern.

Das Problem wurde im Laufe des Nachmittags so groß, dass die Entwickler einen Hotfix ankündigten, um das Problem zu beheben. Doch dann kam es anders als geplant.

Update: Wir haben diesen Artikel am 24. Juni um 15:56 Uhr überarbeitet, nachdem es doch keinen Neustart gegeben hat, um die Probleme zu beheben.

Verschwindende Fahrzeuge und wenig Informationen

Wieso gab es keine Wartung? Die Entwickler des Survival-MMOs hatten zwar für 15:30 Uhr eine Wartung angekündigt, um die Fahrzeuge wieder auftauchen zu lassen, die Wartung jedoch um 15:31 Uhr wieder abgesagt. Laut den Informationen auf Discord konnte das Problem erstmal ohne Server-Neustart gelöst werden.

Vollständig gelöst scheint das Problem jedoch nicht zu sein. Die Entwickler schreiben in ihrer Nachricht, dass sie weiterhin Untersuchungen anstellen und mehr Details zu den Problemen in naher Zukunft bereitstellen. Ob doch noch ein Server-Neustart und ein Patch kommen, ist unklar.

Was könnte sich verändern? Neben den verschwundenen Fahrzeugen stehen noch eine ganze Reihe an Änderungen an, die in zukünftigen Patches verändert werden sollen. Ob noch andere Änderungen durchgeführt werden, ist jedoch unklar. Bereits in den vergangenen Tagen haben die Entwickler viele Änderungen angekündigt, von denen manche auch jetzt schon aktiviert werden könnten.

Erst heute Morgen um 05:00 Uhr deutscher Zeit gab es den wöchentlichen Reset, der mit dem Coriolissturm die Karte Deep Desert sowie die Ressourcen im Hagga-Becken verändert hat.

Sobald die Entwickler ein Update oder Patch Notes bereitstellen, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Zu den kommenden Änderungen gehören auch ein zweigeteiltes Endgame-Gebiet. Die Tiefe Wüste stand bislang nur PvP-Spielern offen, jetzt haben die Entwickler jedoch angekündigt, das Endgame von Dune: Awakening mehr für PvE-Spieler zu öffnen und die Endgame-Karte zu teilen. Wie das vonstattengehen soll und welche Änderungen noch im Endgame folgen sollen, findet ihr hier: Spieler beschweren sich, dass das Endgame in Dune: Awakening nur aus PvP besteht – Jetzt reagieren die Entwickler