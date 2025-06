Dune: Awakening verrät Pläne für die nahe Zukunft, soll alle 3 bis 4 Monate neue Story- und PvE-Inhalte bekommen

Für Dune: Awakening fand am 19. Juni 2025 eine ausgiebige „Ask my Anything“-Runde statt, bei der Spieler ihre Fragen an diverse Entwickler von Funcom stellen konnten. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Wer war bei der AMA am Start? Auf Reddit hatten Interessierte am 19. Juni 2025 die Möglichkeit, mehrere Funcom-Entwickler mit ihren Fragen zu löchern. Am Start waren:

Joel Bylos, Creative Director

Scott Junior, Executive Producer

Viljar Sommerbakk – Senior Game Director

Ole Andreas Hayley – Lead Producer

Etwa 2 Stunden lang haben die Entwickler die Fragen aus der Community beantwortet. Entsprechend viele Infos sind dabei zusammengekommen. MeinMMO fasst euch im Folgenden das Wichtigste zusammen.

Der Release-Trailer zu Dune Awakening:

Der Status quo von Dune: Awakening

Die Entwickler wussten, dass sie ein gutes Spiel haben. Das Feedback ist bisher jedoch noch viel positiver als erhofft. Zudem sind viele Spieler sehr lange und oft online, was immer ein gutes Zeichen ist.

Einige Spieler haben Probleme mit den Klassen-Quests. Entsprechende Hotfixes befinden sich in Arbeit.

Da die finale Prüfung nicht instanziiert ist, können dort Warteschlangen entstehen, und manch einer soll bereits vor Durst gestorben sein. Aufgrund der technischen Limitationen lässt sich das aber leider nicht zeitnah ändern.

Die Entwickler haben viel Feedback zum Landsraad erhalten. Einige Aufgaben sind zu schnell erledigt, andere für Solo-Spieler zu hart. Basierend auf diesem Feedback sind diverse Verbesserungen geplant, damit jeder, der am Landsraad teilnehmen möchte, das auch tun kann.

Die Entwickler räumen ein, das Landsraad-System nicht gut genug erklärt zu haben, vor allem den PvE-Fans. Zudem möchte man die Solo-Spieler nicht vergessen und für diese das Endgame sukzessive zugänglicher gestalten.

Das PvP macht noch einige Sorgen. Das Ziel der Entwickler ist es, dass Spieler eine klare Entscheidung treffen, bevor sie sich in PvP-Situationen begeben: Was nehme ich mit, wie rüste ich mich und meine Fahrzeuge aus?

PvP-Kämpfe müssen dann verlässlich, responsiv und klar nachzuvollziehen sein. Zudem dürfen technische Unzulänglichkeiten (wie Rubberbanding) den Ausgang von Kämpfen nicht entscheiden. Daran arbeiten die Entwickler.

Zudem fokussiert sich PvP in Dune: Awakening derzeit stark auf Luftkämpfe. Hier möchte man die Balance verbessern – und dabei die Stärke von bewaffneten Scout-Ornithoptern abschwächen. PvP-Zonen in der Tiefen Wüste ohne Zugang zu Ornithoptern sind aber nicht geplant.

Auch ein Problem: PvP fühlt sich noch nicht belohnend genug an.

Pläne für die Zukunft von Dune: Awakening

Aktuell arbeiten die Entwickler an einem Update, das früh im Juli erscheinen und vor allem Verbesserungen für Komfort und Lebensqualität nach Arrakis bringen soll. Vor dem Release wird es eine Testphase geben.

Parallel mit den geplanten DLCs sollen stets neue PvE- und Story-Inhalte für Dune: Awakening erscheinen. Die Entwickler peilen einen Content-Update-Zyklus von 3 bis 4 Monaten an.

So sind dynamische Encounter, neue Dungeons sowie Quests für die Spielwelt geplant, die mehr Abwechslung in den Alltag von Dune: Awakening bringen sollen. Auch die Ziele für den Landsraad sollen sich regelmäßig ändern.

Die Entwickler möchten die Oberweltkarte nutzen, um dort im Laufe der Zeit weitere Regionen zu öffnen, die Alternativen zum Hagga-Becken sein sollen (auch, was die Beschaffung von Endgame-Ressourcen/Ausrüstung angeht).

Das Basen/Ressourcen-Management soll verbessert werden, etwa durch die Möglichkeit, Lagerkisten und Fahrzeuge zu benennen. Es könnte auch neue Möglichkeiten geben, um Lagerkisten zu stapeln. Zudem soll es Optionen geben, um alle Items (oder auch Wasser) auf einen Schlag einlagern oder entnehmen zu können.

Es soll in Zukunft möglich sein, gebaute Teile durch andere zu ersetzen, ohne diese zuerst zerstören zu müssen.

Es ist eine Duellieren-Funktion geplant.

Es sind Aufzüge und weitere Baustile für die Spielerbasen geplant.

Das soziale Miteinander soll ausgebaut werden, neue Emotes und Kostüme sind in Arbeit. Es soll in Zukunft noch mehr Gründe geben, die Hauptstädte des Spiels zu besuchen.

Leider gab es noch keine Details zur dritten Fraktion, die das Spiel in absehbarer Zukunft erweitern und die Balance zwischen Atreides und Harkonnen durcheinanderwirbeln soll. Es gibt jedoch bereits Hinweise, um welche Fraktion es sich handeln könnte. Mehr dazu hier: Dune: Awakening – Crysmesser aus dem Zahn eines Sandwurms ist die tödlichste Klinge auf Arrakis, hat jedoch einen Haken