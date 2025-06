Dune: Awakening – Crysmesser aus dem Zahn eines Sandwurms ist die tödlichste Klinge auf Arrakis, hat jedoch einen Haken

Wer sich aus einem Zahn eines Sandwurms in Dune: Awakening ein „Unbefestigtes Crysmesser“ baut, staunt sicherlich nicht schlecht. Der Schaden pro Treffer-Wert ist unfassbar hoch. Die Schattenseite der Klinge sorgt in der Community immer wieder für Diskussionen.

Wie kann ich ein Unbefestigtes Crysmesser bauen? Wer sich in Dune: Awakening unbeabsichtigt oder willentlich von einem Sandwurm verspeisen lässt, verliert alles am Körper. So weit, so bekannt. Doch wusstet ihr auch, dass ihr als Wurmfutter auf zwei Beinen einen Wurmzahn sowie das zugehörige Rezept für das „Unbefestigte Crysmesser“ (landet bei den Eisen-Produkten) abstauben könnt?

Mit diesem Schemata, dem Wurmzahn und einer Pflanzenfaser könnt ihr über den Persönlichen Fabrikator die ikonische Klinge der Fremen ohne allzu großen Farmaufwand herstellen. Die Besonderheiten der Waffe:

191,6 Schaden pro Sekunde bei einem Angriffstempo von 139. Zum Vergleich: Nahkampfwaffen aus der Plastanium-Sparte kommen gerade einmal auf 115 bis 127 Schaden pro Sekunde.

Die Waffe kann seinen Besitzer nicht verlassen. Ihr müsst es zerstören, um es aus dem Inventar entfernen zu können.

Die Waffe ist sehr brüchig. Ein Schlag reicht und sie zerfällt in ihre Bestandteile. Offenbar wird dabei nicht einmal der versprochene Schaden ausgeteilt.

Es gibt Spieler aus Dune Awakening, die reiten auf Sandwürmern:

Fremen als dritte Fraktion?

Was diskutiert die Community? Immer wieder diskutieren Spieler über den Sinn hinter dieser Waffe (etwa hier auf Reddit), die zwar unfassbar hohen Schaden verspricht, aber in der Praxis nicht zu gebrauchen ist. Auch die Bedeutung der Crysmesser innerhalb der Lore von Dune ist ein Thema.

Zur Einordnung: Das Crysmesser ist die traditionelle und heilige Waffe der Fremen-Krieger, die man sich im Rahmen eines Initiationsritus verdienen muss und die aus den Zähnen toter Sandwürmer hergestellt wird. Wenn so ein Crysmesser an einen Kämpfer gebunden ist, muss es sich stets in der Nähe des Besitzers befinden. Ansonsten löst es sich innerhalb weniger Stunden auf.

Trotz dieses Umstands gelten Crysmesser als robuste Waffen, die nur unter extremen Belastungen brechen. Dass die Waffe in Dune: Awakening so schnell kaputtgeht, liegt an dem Zusatz „Unbefestigt“ und dem Umstand, dass man nie von einem Fremen gezeigt bekommen hat, wie man ein echtes Crysmesser baut.

Kommen bald richtige Crysmesser? Da die Entwickler bereits angekündigt hatten, eine dritte Fraktion in Dune: Awakening einführen zu wollen, spekulieren Teile der Community, dass es sich hierbei um die Fremen handeln könne. Und dass Spieler dann auch lernen können, ein richtiges Crysmesser herzustellen, das dann deutlich robuster sein wird.

Dazu passt auch, dass man laut den Entwicklern zu einem späteren Zeitpunkt lernen kann, auf Sandwürmern zu reiten. Das hält einige Spieler übrigens nicht davon ab, schon jetzt Mittel und Wege zu finden, um sich bereits riesige Reitwürmer zu besorgen: Spieler schafft das Unmögliche in Dune: Awakening auf Steam, reitet auf einem Sandwurm durch die Wüste