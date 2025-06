Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

In Dune: Awakening könnt ihr auf verschiedene Arten das Zeitliche segnen. Einem Szenario solltet ihr dabei aber wirklich aus dem Weg gehen. Und das nicht nur, weil sie euch fressen können.

Welche Niederlage ist das? Es gibt einige Möglichkeiten in Dune: Awakening zu sterben. Natürlich ist keiner davon schön, aber einer sticht dabei besonders hervor: der Tod durch Sandwürmer.

Die Monster wandern unter dem Sand und hören eure Schritte, sobald ihr euch auf diesem befindet. Seid ihr zu laut, so graben sie sich zu euch hoch und verschlingen euch.

Hier könnt ihr einen ersten Einblick in das neue Survival-MMO bekommen:

Sandwürmer fressen euch samt Inventar

Warum ist ein Tod durch Sandwürmer schlimmer? Wenn euch ein Sandwurm verschlingt, müsst ihr respawnen, aber ihr werdet leere Taschen haben. Denn der Tod durch einen Sandwurm unterscheidet sich bei eurem Hab und Gut.

Sterbt ihr durch einen Sandwurm, ist euer gesamtes Inventar weg und ihr habt auch keine Möglichkeit irgendwie wieder an eure Items zu kommen; es gibt keinen Spawnpoint für euer übriges Inventar oder auch nur einen Teil davon. Dazu zählt übrigens auch eure Rüstung, eure Waffen und sonstige Ausrüstungsgegenstände.

Werdet ihr in einem anderen Szenario in einem PvE-Kampf getötet, lasst ihr einen Teil eurer Items fallen und ihr könnt sie später wieder holen. Geratet ihr in einem Kampf gegen andere Spieler und sterbt, so verliert ihr ebenfalls Items und sie können zusätzlich von anderen Spielern geplündert werden.

In diesen beiden Szenarien verliert ihr zwar eure Items, aber könnt noch eure Ausrüstung behalten, auch wenn diese etwas von ihrer Haltbarkeit verliert. Wenn ihr übrigens in einem Fahrzeug unterwegs seid und damit von einem Wurm gefressen werdet, so ist eure Fortbewegungsmöglichkeit ebenfalls weg.

Das einzige, was ihr durch den Tod eines Sandwurms bekommt: Einen Wurmzahn, den ihr zur Herstellung eines Messers nutzen könnt.

Wenn ihr also in der Wüste von Arrakis unterwegs seid, solltet ihr besonders in Sandwurm-Gebieten auf euch Acht geben. Ihr wisst noch nicht, ob Dune: Awakening etwas für euch ist? Dann hilft euch vielleicht der erste Eindruck von MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus bei der Entscheidung weiter: Ich habe tausende Stunden lang Survival-Games gespielt, aber Dune: Awakening ist anders als jedes davon