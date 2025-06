Dune: Awakening – Coriolissturm und Landsraad-Wahl, Termine und Ablauf

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Ebenfalls wichtig: Die Radiosender von Arrakis sowie das interne Warnsystem kündigen bereits frühzeitig anstehende Coriolisstürme an. Bringt euer Hab und Gut rechtzeitig aus der Tiefen Wüste ins sichere Hagga-Becken! Falls ihr das Radio noch nicht entdeckt habt, schaut hier vorbei: Dune: Awakening besitzt ein verstecktes Feature, das euch bereits jeden Trip in GTA versüßt hat

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Was ist die Landsraad-Wahl? Der Landsraad ist ein mächtiger, politischer Zusammenschluss der großen Adelsfamilien innerhalb des Imperiums. In Dune: Awakening besteht der Landsraad aus 25 Häusern, deren Repräsentanten ihr im Spiel antreffen könnt und für die ihr als Teil einer Gilde einmal pro Woche Aufgaben erledigen müsst, um die regelmäßig stattfindende Wahl zu beeinflussen.

Was sind Coriolisstürme? Die Coriolisstürme tauchen einmal pro Woche in Dune: Awakening auf, zerstören alles in der Tiefen Wüste und formen die Regionen der Endgame-Zone dann neu. Alle Gebiete vom Hagga-Becken sowie die beiden Hauptstädte der Harkonnen sowie Atreides sind nicht von den Stürmen betroffen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to