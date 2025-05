„Es wäre einfacher, das Kampf-System komplett neu zu machen“: 3 Wochen vor dem Release von Dune: Awakening offenbart sich die große Schwäche

Als positive Beispiele, wie man Nahkampf in Spielen umsetzen kann, zeigt er Gameplay aus Mad Max von 2015, in dem die Nahkampf-Mechaniken gut umgesetzt werden, sowie Gameplay aus dem neuen Soulframe.

In Dune: Awakening haben fast alle Charaktere persönliche Schutzschilde. Diese absorbieren den Schaden von Fernkampfangriffen, können jedoch mit Nahkampfwaffen durchbrochen werden. Auch im Fernkampf können sie zusammenbrechen, hier benötigt es jedoch sehr viel Schaden in kurzer Zeit.

Zeitgleich mit der offenen Beta durften auch zehn Twitch-Streamer in zwei Teams gegeneinander antreten. Bei diesem Duell sollten die Spieler sehen, wie gut das PvP im Spiel ist, doch ausgerechnet Streamer shroud musste so viel einstecken, dass sich die Entwickler noch live zu den Problemen äußerten .

