Beta-Tester nennt 20 Anpassungen, die Dune: Awakening sofort um Welten besser machen würden

Die Beta von Dune: Awakening ist beendet und die Community diskutiert über potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten, um die Spielerfahrung zum Launch spürbar zu verbessern.

Ist die Beta nicht eigentlich gut bei vielen Spielern angekommen? Das stimmt. Manch einer spricht sogar vom besten Survival-Game, das er je gespielt habe. Ganz Funcom-typisch besitzt Dune: Awakening im Detail aber noch kleinere Macken und Schwächen, die sich beispielsweise negativ auf den Komfort, die Bedienung oder das Interface auswirken.

Mit vergleichbaren Problemen (und teils sogar noch sehr viel gravierenderen Baustellen) hatten auch die vorherigen Online-Games der Norweger zu kämpfen, etwa Conan Exiles, The Secret World, Age of Conan und Anarchy Online.

Der Klassen-Trailer zur Bene Gesserit aus Dune Awakening:

Wertvolles Community-Feedback aus der Beta

Was sind die Vorschläge aus der Community? Der Beta-Tester SirSaltie hat in den vergangenen Tagen nach eigener Aussage fast 40 Stunden in Dune: Awakening gesteckt, wobei er offenbar mit großer Skepsis den Download gestartet hatte. Die Skepsis hat sich jedoch wohl in „reine Faszination“ gewandelt.

Auf Reddit erklärt SirSaltie, dass er sich gut vorstellen kann, bereits mit der aktuellen Version des Spiels hunderte Stunden zu verbringen. Gleichzeitig gab’s aber 20 Punkte, die ihn beim Test irritiert haben und die man vergleichsweise leicht verbessern könnte. Hier die seiner Meinung nach wichtigen Optimierungen, die Funcom bis zum Launch angehen sollte (teils zusammengefasst, daher sind es im Folgenden weniger als 20 Punkte):

Die Hotkeys „Leertaste“, „E“ und „E halten“ sind fürs Looten schlecht gewählt, da sie den Spielfluss bremsen und mit anderen Interaktionen oder dem Sprung kollidieren. Gleiches gilt für „E halten“, um vom Fahrzeug abzusteigen. Das alles sollte ohne Halten-Aktion oder die Leertaste gehen.

Zudem sollte es Hotkeys für die Verschiebung von Items in die Aktionsleiste sowie für die Teilung von Item-Stapeln geben.

Es gibt viel zu viele Werkzeuge. Blutextraktor und Tau-Ernter sollten beispielsweise keinen Platz in der limitierten Aktionsleiste verbrauchen. Schweißbrenner und Sicherungswerkzeug könnte man zu einem Gerät verbinden, gleiches gilt für Ressourcenscanner und Cutteray. Das ständige Wechseln der Werkzeuge unterbricht unschön die Spielerfahrung.

Weiterhin könnte man das etwas versteckte Gegenstandsrad von der Aktionsleiste lösen und sämtliche Werkzeuge über diesen Weg auswählbar machen – was die Handhabung spürbar verbessern und die Aktionsleiste frei für andere wichtige Dinge machen würde.

Warum kann man Fahrzeuge nicht in seiner Basis reparieren oder auftanken, wenn der Treibstoff und das Kabel im Lager sind? Crafting funktioniert so schließlich auch. Wenn man sein Motorrad reparieren muss, muss man die Kisten durchsuchen, das Kabel herausnehmen, das Motorrad reparieren und dann das Kabel wieder in eine Kiste legen.

Zusätzlich zum Gewichtslimit gibt es auch eine Beschränkung für die Zahl der Items, die man im Inventar oder in Kisten haben kann. Beides in Kombination ist unnötig restriktiv. Umso mehr, weil es zum Launch keine Möglichkeit geben wird, den Inventarplatz zu vergrößern.

Die Liste der Schemata wird lang und länger. Irgendwann sucht man sich dämlich, um das gewünschte Rezept zu finden. Eine simple Suchfunktion wäre fürs Inventar sowie den Crafting-Bereich daher toll.

Man kann sein Inventar zwar sortieren, doch merkt sich das Spiel die bevorzugte Einstellung nicht, sobald diese vom Standard abweicht.

Über Produktionsmaschinen haben Spieler Zugriff auf Materialien in Kisten, für die sie eigentlich keine Rechte besitzen.

Es wäre toll, wenn man auf der Karte die Markierungen und Stützpunkte der Gruppenmitglieder sehen könnte. Aktuell ist es unnötig unkomfortabel, gemeinsame Reisen zu koordinieren.

Gruppenmitglieder sollten automatisch das Recht erhalten, als Beifahrer mitfahren zu dürfen.

Wie reagiert die Community auf diese Vorschläge? Mit mehr als 240 Daumen hoch und mehr als 50 Kommentaren nach wenigen Stunden.

zachdidit schreibt auf Reddit: „Ich stimme mit vielem überein, was du schreibst. Dieses Spiel braucht auf jeden Fall mehr Komfort und Politur. Eine Sache allerdings: Ich bin in Battlefield oft genug aus meinem Flugzeug gesprungen, um zu wissen, dass es ein Segen ist, wenn man E zum Aussteigen gedrückt hält.“

finnster73 stimmt auf Reddit zu: „Du hast einige wirklich gute konkrete Ideen zur Konsolidierung von Tools, die ich zu 100 % unterstütze. Alles, was ich sagte, war ‚zu viele Werkzeuge! wah!‘, aber dein Feedback ist sehr nützlich.“

mullirojndem lobt den Post ebenfalls auf Reddit: „Ich könnte nicht mehr mit dem Beitrag zustimmen. Dieser Beitrag kann nicht genug Upvotes erhalten. Bitte, Devs, setzt das um.“

Habt ihr in das Beta-Wochenende von Dune: Awakening reingeschaut? Wie war euer Ersteindruck? Was sollte Funcom bis zum Launch im Juni noch verbessern? Verratet es in den Kommentaren! Mehr zum neuen Survival-MMO für das Dune-Universum erfahrt ihr in unserer Übersicht: Alles zu Release, Preisen, Editionen und Inhalten von Dune: Awakening.