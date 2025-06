Dune Awakening auf Metacritic: Wann erscheinen die ersten Kritiken?

Dune: Awakening lässt bald seine Fans auf den Servern zocken, doch bevor Spieler sich für den Kauf entscheiden, wollen sie wissen, was die Kritiker auf Metacritic zu dem Spiel zu sagen haben. Wann ihr mit den ersten Reviews rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Ab wann könnt ihr mit Reviews rechnen? Derzeit gibt es noch keine Reviews auf Metacritic. Weder Fans noch Kritiker durften das Spiel vorab zocken. Es wird also darauf hinauslaufen, dass die ersten Meinungen zum MMO beim Early Access am 05. Juni um 16:00 Uhr erscheinen werden.

Rechnet aber mit einigen Tagen an Verzögerungen, weil Spieler das Spiel noch erst einige Stunden testen müssen, bis sie sich ein fundiertes Urteil darüber bilden können.

Meinungen aus der Beta: Wie gut ist Dune Awakening?

Unser MeinMMO-Autor Cedric Holmeier durfte die Beta von Dune Awakening zocken und darüber berichten, was das Spiel für euch bereithält. Für ihn habe das Spiel Spaß gemacht. Es gibt genug zu Looten, viele Gefahren, die auf einen lauern, und insgesamt fühle sich das Spiel wie ein entspanntes MMO an. Was den MMORPG-Aspekt angeht, so ist unser Experte skeptisch. Für Hardcore PvP- sowie PvE-Spieler sei das Spiel nichts, der Fokus liege eher im Sammeln von Items, Trading sowie dem Housing.

Auch IGN berichtet vorerst positiv über das Spiel. Dune Awakening würde vor allem im Koop Spaß machen, da man gemeinsam taktischer looten und gegen Feinde kämpfen kann. Das Spiel würde zudem einen großen Wert auf Immersion legen, weshalb Wasser als eine der wichtigsten Ressourcen gilt. Einer der Dinge, die IGN aber bemängelt, sind Bugs und Performance-Probleme, denn die müsse das Team glatt bügeln, bevor es zum Release gehen sollte.

Zu guter Letzt berichtet TooMuchGaming auch von ihren ersten Eindrücken. Für sie fühle sich das Kampfsystem zu repetitiv an. Es liefe immer auf dieselben Situationen hinaus, in denen Fernkämpfer gegen Nahkämpfer antreten müssen. Zudem fühle sich die Charakterentwicklung zu oberflächlich an. Man kann verschiedene Skills leveln, doch die haben keinen großen Eindruck hinterlassen. Was sie aber loben, ist das Base-Building sowie der Start in das MMO.

Noch gibt es keine Rezensionen, aber sollten die ersten Kritiker und Fans ihre Bewertungen hinterlassen haben, so werden wir unseren Artikel so schnell es geht aktualisieren. Möchtet ihr weitere Infos zu Dune: Awakening lesen, dann findet ihr hier in der Übersicht alle wichtigen Details zum MMO: Dune: Awakening startet heute auf Steam – Die wichtigsten Infos in 2 Minuten