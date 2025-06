Dune: Awakening – Bester Build für den Start bringt euch übermächtig aus der ersten Zone

Ihr habt frisch mit Dune: Awakening angefangen? MeinMMO verrät euch, mit welchen Klassen, Talenten und Ausrüstungsteilen ihr übermächtig stark das Startgebiet des Survival-MMOs verlasst.

Was ist das für ein Build? Unsere Build-Empfehlung für den bestmöglichen Start in Dune: Awakening setzt auf einen Mix aus 3 Klassen, die ihr sehr früh im Spiel freischalten könnt und die euch Zugriff auf Talente gewähren, die euren Schaden sowie eure Mobilität extrem verbessern.

Außerdem verraten wir euch, welche Items ihr euch aus dem Startgebiet besorgen solltet, um geschmeidig durch alle Kämpfe zu kommen. In den späteren Regionen könnt ihr unseren Starter-Build dann noch verfeinern, mit Rüstungs-Upgrades und den Talenten der anderen beiden Klassen.

Die Wahl der Starterklasse

In der ersten Region von Dune: Awakening, dem „Südlichen Hagga-Becken“, könnt ihr die Trainer für zwei Klassen finden: Truppler und Planetologe. Wer also mit möglichst vielen freigeschalteten Talentbäumen aus dem Startgebiet gehen will, sollte in der Charaktererstellung eine der anderen 3 Klassen Mentat, Schwertmeister oder Bene Gesserit wählen.

Unsere Empfehlung: die Bene Gesserit. Sie verfügt über starke passive Verbesserungen, die eure Überlebenskraft sowie Heilfertigkeiten spürbar verbessern und liefert euch durch den Bindu-Sprint einen regelmäßig nutzbaren … ihr ahnt es … Sprint.

Aktive Skills im Early Game

Die Kombination aus Bindu-Sprint der Bene Gesserit und Shigadraht-Klaue des Trupplers liefert euch maximale Mobilität. Den Greifhaken könnt ihr im Kampf zudem nutzen, um Gegner ins Wanken zu bringen oder aus einer gefährlichen Situation zu entkommen.

Wenn ihr euch in der nächsten Zeit vor allem auf Kämpfe gefasst machen müsst, tauscht den Bindu-Sprint gegen Zwang der Bene Gesserit oder Sprenggranate beziehungsweise Angriffssucher vom Truppler aus. Das Anti-Gravitationsfeld vom Truppler respektive das Suspensorfeld vom Planetologen können situativ helfen, wenn ihr euch in die Tiefe stürzen oder in die Luft katapultieren möchtet.

Wichtige passive Attribute und Techniken

Da ihr anfangs nur die Basis-Trainer trefft, dürft ihr in die Talente aller freigeschalteten Klassen erst einmal nur je einen Punkt investieren. Kompetenzpunkte gibt es durch die recht flotten Level-Aufstiege jedoch mehr als genug. Nutzt das, um in den Bäumen von Bene Gesserit, Truppler und Planetologe möglichst viele passive Fertigkeiten freizuschalten, die euren Spielstil unterstützen.

Die folgenden 3 passiven Techniken empfehlen wir euch fürs Early Game:

Traumaerholung (Bene Gesserit)

Kampfgestählt (Truppler)

Manipulierte Instabilität (Bene Gesserit) oder Massezentrum (Truppler)

Die besten passiven Attribute fürs Überleben, Mobilität und Kampf (Verbesserungen bestimmter Waffentypen natürlich nur, wenn ihr diese Waffenart auch nutzt):

Fernkampfschaden (Truppler)

Suspensoreffizienz (Truppler)

Disruptor-Schaden (Truppler)

Scattergun-Schaden (Truppler)

Schaden durch schwere Waffen (Truppler)

Erholung (Bene Gesserit)

Sonnentoleranz (Bene Gesserit)

Gifttoleranz (Bene Gesserit)

Selbstheilung (Bene Gesserit)

Vitalität (Bene Gesserit)

Klingenschaden (Bene Gesserit)

Kurzklingen-Schaden (Bene Gesserit)

Tolle passive Attribute, die euren Komfort erhöhen:

Feldwartung (Truppler)

Waffenschmied (Truppler)

Cutteray-Schürfen (Planetologe)

Tausammlung (Planetologe)

Umleitung (Planetologe)

Tiefenanalyse (Planetologe)

Verdichtung (Planetologe)

Kletterer (Planetologe)

Fahrzeugreparatur (Planetologe)

Fahrzeug-Abbau (Planetologe)

Effizienter Fahrer (Planetologe)

Wichtig: Wenn später die Talentbäume der anderen Klassen dazukommen oder wenn ihr nach dem Besuch der fortgeschrittenen Lehrer bestimmte Talente mit zwei oder mehr Kompetenzpunkten versehen möchtet, könnt ihr kostenlos umskillen, und zwar alle 48 Stunden einmal.

Die beste Ausrüstung aus dem Startgebiet

Vergesst den normalen Kram an Ausrüstung und Waffen, den ihr durch das normale Erforschen herstellen könnt. Die besten Items erhaltet ihr über einzigartige Baupläne, die ihr in der Welt findet. Die gute Nachricht: Allein im ersten Abschnitt von Dune: Awakening sind 17 einzigartige Schemata versteckt, die sich vergleichsweise leicht herstellen lassen.

Warum vergleichsweise? Weil ihr für den Bau dieser einzigartigen Gegenstände neben Kupferbarren sowie anderen Standard-Ressourcen auch mit Spice versetzten Kupferstaub benötigt. Dieser Staub lässt sich leider nicht einfach herstellen, sondern liegt in den Hochsicherheitscontainern der hiesigen Lager und Festungen.

Wer diese Orte nicht ständig abfarmen möchte, muss sich auf einige einzigartige Baupläne konzentrieren. Im Folgenden empfehlen wir euch die unserer Einschätzung nach besten Teile aus der Startzone:

Aren’s Vengeance : Ein starkes Gewehr, das euch lange sehr gute Dienste leisten wird. Den Bauplan findet ihr im Container in der „Defekten Steinstation“, in der zentralen Gebirgsformation des Startgebiets.

: Ein starkes Gewehr, das euch lange sehr gute Dienste leisten wird. Den Bauplan findet ihr im Container in der „Defekten Steinstation“, in der zentralen Gebirgsformation des Startgebiets. Kaleffs Trinker : Diese Klinge ist mit 10,9 Schaden deutlich stärker als euer Startdolch und besitzt eine Besonderheit: Treffer entnehmen dem Opfer Blut, das sofort in eurem Blutbeutel landet. Den Bauplan findet ihr in der großen Truhe im Wrack der Alcyon.

: Diese Klinge ist mit 10,9 Schaden deutlich stärker als euer Startdolch und besitzt eine Besonderheit: Treffer entnehmen dem Opfer Blut, das sofort in eurem Blutbeutel landet. Den Bauplan findet ihr in der großen Truhe im Wrack der Alcyon. Flügel des Imperators Typ 1: Dieser einzigartige Suspensorgürtel lässt sich durch einen Doppelsprung aktivieren, wodurch ihr nach oben schwebt. Zudem hält der Schwebezustand deutlich länger als bei normalen Gürteln an. Ihr findet das Item im finalen Bereich der Imperialen Teststation 2.

Besorgt euch außerdem schnell ein Holtzmanschild, das ihr mit H aktivieren oder deaktivieren könnt. Der Schild schützt euch vor Fernkampfangriffen und schnellen Messerattacken. Beachtet jedoch, dass er nicht aktiv ist, während ihr selbst Feinde unter Beschuss nehmt. Geht außerdem sicher, dass der Schild auf offenem Sand deaktiviert ist, da er schnell Würmer anlockt.

Weitere Tipps für die Standard-Ausrüstung

Wenn ihr euch für einen Ausflug bereitmachen möchtet, müsst ihr die Balance finden aus

möglichst wenig mitnehmen, um viel Platz für Loot zu haben, und um das Risiko zu minimieren, durch einen Sandwurm oder Sandsturm zu wertvolle Ausrüstung zu verlieren

alles Nötige mitzunehmen, um für jede Situation gewappnet zu sein.

Aus unserer Sicht wichtige Werkzeuge und Gegenstände, die ihr immer dabei haben solltet, sind:

Ein paar Solari (um bei Bedarf die Schnellreise zu einer Stadt oder einem Handelsposten zahlen zu können)

Heilkit

Nah- und Fernkampfwaffe

Munition für Fernkampfwaffe

Geborgenes Metall und Pflanzenfasern, um bei Bedarf Nachschub an Munition oder Heilkit basteln zu können

Vermessungssonden-Werfer plus Vermessungssonde, wenn ihr euch in eine neue Region aufmacht

Mindestens einen Blutbeutel plus Blutextrator – der Beutel sollte am Ende jedes Trips immer voll sein, damit der Blutreiniger in der Basis was zu tun hat

Literjon (am besten der Hajra Literjon Typ 1 vom Händler im Griffin’s Reach-Handelsposten), packt mehrere ein, wenn ihr gezielt Wasser farmen möchtet

Fahrzeugersatz-Werkzeug (damit könnt ihr euer Sandbike überall mit hinnehmen)

Cutteray

Respawn-Sender (falls ihr euch in gefährliches Terrain wagen möchtet)

Tausammler (bestes Werkzeug, um ein Literjon in kürzester Zeit mit Wasser zu füllen)

Energiezelle, die euch mit … nun ja … Energie versorgt

Treibstoffzelle (wenn ihr eine längere Tour mit dem Bike plant)

Geht vor dem Start eurer Tour außerdem sicher, dass Bike und Ausrüstung ausreichend Haltbarkeit besitzen. Mit Schweißgerät und Kupfer-Schweißdraht bringt ihr euer Gefährt vor der Abfahrt auf Vordermann. Eine Reparaturstation in der Basis flickt eure Ausrüstung (aber nur, wenn ihr das Rezept für das Item kennt).

Welche Empfehlungen habt ihr noch für jeden, der frisch in Dune: Awakening einsteigen möchte? Apropos: Allgemeine Tipps und Tricks zum Einstieg in das Survival-MMO findet ihr hier: 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start in Dune: Awakening spürbar erleichtern