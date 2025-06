Dune: Awakening überholt schon vor dem vollen Release Nightreign auf Steam, dabei konnten einige nicht mal spielen

Am 5. Juni startete Dune: Awakening auf Steam. Das Survival-Game landete direkt auf Platz 1 der Top-Seller-Liste von Steam und übertifft damit sogar Elden Ring: Nightreign. Allerdings konnten einige Spieler das Game zum Start gar nicht zocken.

Wie kommt Dune: Awakening an? Dune: Awakening ist gerade in den Advanced Access gestartet und dominiert direkt die Topseller-Charts auf Steam. Damit steht es noch vor Counter-Strike 2 und Elden Ring: Nightrein, das ebenfalls richtig viele Spieler zum Release hatte.

Den Release-Peak von Elden Ring: Nightreign konnte Dune: Awakening aber noch nicht knacken. Dafür gibt es aber gute Gründe: Zum einen ist das Dune-Game im Moment noch im Advanced Access, wer also keine der Special-Editions gekauft hat, muss mit dem Start noch warten.

Zum anderen gab es zum Release unter anderem Probleme mit den Server-Kapazitäten von Dune: Awakening. Was es damit auf sich hat, lest ihr in dieser News.

Überladene Server und Review-Bombing

Wieso konnten einige Spieler nicht spielen? Zum einen können Käufer der Standard-Version aktuell noch nicht ins Spiel starten. Zum anderen gab es scheinbar für alle für den Advanced Access zahlenden Spieler Probleme, überhaupt auf einen Server zu kommen:

In einem mittlerweile geschlossenen Reddit-Post trugen die Spieler ihre Launch-Probleme zusammen. Der am meisten geupvotete Kommentar ärgert sich über fehlenden Platz auf den Servern: Nicht genug Platz auf den Servern zu haben für ein strikt limitiertes Release sieht echt nicht gut aus (via Reddit). Reddit-Nutzer PugnansFidicen stimmt in einem Kommentar zu: Ist ihnen ernsthaft der Serverplatz für die Käufer der Vorbestellung/Deluxe Edition ausgegangen?

Bereits in der Nacht öffnete Funcom aber laut Kommentator Barnhard (via Reddit) neue Server. Das Kapazitäten-Problem scheint sich damit zumindest für den Moment erledigt zu haben. Laut SteamDB peakte die gleichzeitige Spieleranzahl um 9 Uhr Abends unserer Zeit bei 93.634 Gamern in Dune: Awakening. Gestartet war das Survival-MMO bei 79.410 gleichzeitigen Spielern.

Die schnelle Reaktion schlägt sich auch in den Bewertungen auf Steam wieder: Startete Dune: Awakening noch “größtenteils negativ” sieht es inzwischen deutlich rosiger aus.

Lob fürs Bauen und Server-Ärger – Dune: Awakening auf Steam

Wie finden die Steam-Spieler Dune: Awakening aktuell? Mittlerweile haben sich die Rezensionen von Dune: Awakening erholt. Das Spiel steht aktuell auf Sehr Positiv auf Steam bei über 3.300 Bewertungen (Stand: 13:30) .

Die Spieler haben einiges an Lob dabei, unter anderem für die gute Umsetzung des Dune-Settings. Daneben wird immer wieder erwähnt, dass die Survival-Elemente gelungen seien. Auch der Basenbau wird gelobt und es werden immer wieder positive Parallelen zu Conan Exiles gezogen.

Allerdings gibt es auch weiterhin negatives Feedback. Dabei treten vor allem die teilweise gefixten Server-Probleme in den Vordergrund und längere Wartezeiten bis zum Log-In. Spieltechnisch würde sich das Kampfsystem eher klobig anfühlen. Solo-Spieler haben mit Wartezeiten auf Ressourcen-Respawns zu kämpfen.

Der offizielle Release-Tag des Spiel auch für Käufer der Standard-Edition ist der 10. Juni 2025. Bis dahin haben die Entwickler noch Zeit, die Server-Kapazitäten zu optimieren und erstes Feedback zu verarbeiten. Wenn ihr dieses Wochenende oder ab Dienstag ins Game starten möchtet, haben wir übrigens alle wichtigen Infos in 2 Minuten für euch zur Vorbereitung.