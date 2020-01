Duelyst (PC) schien ein so interessanter Vertreter der Online-Kartenspiele zu werden und sah wie ein starkter Konkurrent für Hearthstone aus. Doch jetzt schließen die Server von Duelyst auf Steam für immer.

Was ist Duelyst? Das Onlinespiel wollte einen etwas anderen Ansatz im Genre der Online-Kartenspiele wie etwa Hearthstone versuchen. Denn auf einem Spielfeld seht ihr eure mit den Karten beschworenen Einheiten und kämpft dann mit diesen rundenweise, während ihr sie durch weitere Karten bufft.

So stellt Duelyst eine Art Mix aus Rundenstrategie und Kartenspiel dar.

Wie erging es dem Spiel? Duelyst wurde zum Teil per Crowdfunding finanziert. 2015 kam es in eine Open Beta als Free2Play und hatte im April 2016 seinen Release auf Steam.

Als Duelyst startete, gab es einiges Lob für das interessante Spielprinzip. Denn es brachte durch den Mix aus Strategie und Karten wie in Magic: The Gathering frischen Wind ins Genre.

Darüber hinaus gab es etwas mehr zu sehen als in den regulären Online-Kartenspielen. Immerhin bewegten sich die Einheiten auf dem Spielfeld und kämpften gegeneinander. Die generelle Bewertung des Spiels auf Steam liegt bei 81 Prozent und ist damit sehr positiv.

Im laufe der Jahre erschienen 6 Erweiterungen für das Spiel, die letzte im November.

Allerdings war Duelyst nie richtig erfolgreich. Die Spielerzahlen zum Start im Sommer 2016 lagen laut Steamcharts bei 2.344 im Peak. Inzwischen sind sie auf 99 gesunken.

Was passiert nun? Die Entwickler gaben bekannt, dass sie Duelyst zum 27. Februar abschalten. Das Team ist traurig, diesen Schritt gehen zu müssen.

Es ist nie einfach, sich von einem Spiel zu verabschieden, und es ist immer am schwierigsten, wenn man das Spiel so liebt, wie wir alle Duelyst lieben. Wir sind unglaublich stolz auf die Anstrengungen, die unsere Entwickler im Laufe der Jahre in Duelyst unternommen haben, und noch stolzer auf die erstaunliche Community von Freunden und Spielern, die Duelyst genossen haben. Wir möchten uns bei allen dafür bedanken, dass ihr ein Teil der Duelyst-Familie seid.

Team von Duelyst