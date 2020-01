Am 24. Januar hat ein neues Karten-Set von Magic the Gathering Release: Theros – Jenseits des Todes. In Zusammenarbeit mit Wizards of the Coasts zeigen wir euch hier auf MeinMMO weltweit erstmalig zwei neue Spoiler-Karten aus dem kommenden Set.

Wir haben zwei der neuen Karten für euch, die wir euch hier nacheinander vorstellen.

Widerwärtige Chimäre

Die Karte wird im Englischen „Loathsome Chimera“ heißen und besitzt grünes Mana. Das ist die Karte:

Was ist besonders an der Karte? Die Kreatur Widerwärtige Chimäre hat die die neue Fähigkeit Befreiung. Drei andere Karten aus dem eigenen Friedhof werden ins Exil geschickt. Das kann etwa praktisch sein, wenn man es mit einem Gegner zu tun bekommt, der mit dem Friedhof anderer Spieler interagiert und sich aus diesem Karten für sich selbst stibitzen möchte.

Die Widerwärtige Chimäre befreit sich mit einer +1/+1-Marke auf ihr. Da sie einen Grundwert von 4/1 hat, kann sie so zu einem soliden Angreifer werden. Befreiung ist eine neue Mechanik, die das neue Set Theros einführt.

Die Widerwärtige Chimäre ist eine Gewöhnliche Karte (common).

Omen der Toten

Die Verzauberung trägt im Englischen den Namen „Omen of the Dead“ und kostet schwarzes Mana. Hier ist die Karte:

Was ist besonders an der Karte? Omen der Toten eignet sich für ein Friedhof-Deck, das davon lebt mit dem eigenen Friedhof zu interagieren. Wenn die Verzauberung ins Spiel kommt, könnt ihr eine Kreaturenkarte aus eurem Friedhof wieder auf eure Hand nehmen.

Besonders praktisch ist dabei, dass die Karte die Fähigkeit Aufblitzen (flash) besitzt. Das bedeutet, diese Karte kann jederzeit wie ein Spontanzauber gespielt werden. Das ist immer für eine Überraschung gut!

Für drei Mana könnt ihr das Omen der Toten opfern, wofür es Hellsicht 2 (Scry 2) gibt. Das bedeutet, ihr könnt euch die oberen zwei Karten eurer Bibliothek ansehen. Die Karten können dann beliebig unter oder auf die Bibliothek gelegt werden.

Omen der Toten ist eine Gewöhnliche Karte (common).

Was ihr zu Theros: Jenseits des Todes wissen müsst

Was passiert in der Story? In Theros kämpft das Pantheon der Götter um die Hingabe seiner sterblichen Untertanen. Ein wichtiger Handlungsstrang wird die Rückkehr von Klothys sein. Er ist der therosianische Schicksalsgott, der zuvor in der Unterwelt von Theros gefangen war.

Wann ist Release vom neuen Set? Am 24. Januar 2020.

Was enthält das Set? Das Hauptset enthält 254 Karten, worunter sich auch zufällige Premium-Versionen aller Karten befinden können.

Was ist besonders an Theros Beyond Death? Das Set führt eine neue Mechanik namens Befreiung ein. Sobald sich eine Karte mit der Fähigkeit Befreiung im Friedhof befindet, kann sie trotzdem gewirkt werden.

Befreiung bietet alternative Kosten mit zwei Komponenten: einer bestimmten Menge Mana, die bezahlt werden muss und einer Anzahl anderer Karten, die aus dem eigenen Friedhof ins Exil geschickt werden muss.

Diese neue Mechanik passt zur Story von Theros: Jenseits des Todes, da hier die Grenzen zur Unterwelt verschwimmen.