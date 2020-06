Die PS4 und der Dualshock 4 haben ein paar tolle Features. Doch die wenigsten Spiele verwenden die Features wie das Touchpad. Und es gibt weitere Eigenschaften, die eher selten verwendet werden. Einige Fans nun glauben sogar, dass den Features der PS5 das gleiche Schicksal zuteil werden könnte.

Der Dualshock 4 ist der offizielle Controller der PlayStation 4 und hat einige coole Funktionen. Auf reddit diskutieren derzeit verstärkt die Spieler über die Funktionen der PlayStation 4 und über die Features der PlayStation 5.

Viele Fans sind sich dabei einig, dass vor allem zwei Features von der PlayStation 4 viel zu selten benutzt werden. Wir stellen euch die beiden Features vor, die die Spieler bei vielen Spielen vermissen.

Auf der PS4 eher selten benutzt: das Touchpad des Dualshock 4

Das Touchpad war eine der neusten Funktionen, die der PS4-Controller vom Dualshock 3 auf den Dualshock 4 bekommen hatte. Mittlerweile kann man sogar Spiele wie CoD Mobile mit dem Controller zocken. Das Besondere am Touchpad: Es reagiert auf Berührungen durch Finger oder durch einen Druck auf das Feld.

Das Touchpad wird selten richtig verwendet: Aber nur die wenigsten Spiele verwenden das Feature wirklich oder richtig sinnvoll. So erklären unsere Kollegen von der GamePro, dass Days Gone ein paar coole Möglichkeiten hatte: Je nachdem wo man auf das Touchpad gedrückt hatte, öffnete sich das Inventar, die Karte oder die Fähigkeiten.

In den meisten Spielen wird das Touchpad hingegen einfach „versimpelt“: Meistens öffnet man nur die Menüs oder die Minikarte, aber die eigentliche Touchfunktion spielt häufig keine große Rolle.

Der Bewegungssensor des Dualshock 4

Der Bewegungssensor ist ein weiteres Feature des Dualshock 4, welches selten benutzt wird. Dieser Sensor erkennt, wie man den Controller hält, ob man ihn neigt oder bewegt.

Wenige Exklusivtitel wie Concrete Genie nutzen den Bewegungssensor: Hier malt man mithilfe der Bewegungen des Controllers Kunstwerke an die Wände der Spielerstadt.

Welche Funktion wünschen sich Spieler? Damit in Verbindung steht eine Funktion, die sich auf reddit viele Spieler wünschen: das sogenannte Gyro-Aiming. Dahinter steht die Möglichkeit, in Verbindung von Thumbstick und Sensor besonders treffsicher zu zielen.

So schreibt der User InsanityEx über Gyro-Aiming: „Gyro-Unterstützung für Shooter wäre fantastisch! Dank Gyro habe ich Shooter auf dem Switch wirklich genossen, und das ist eine Sache, von der ich hoffe, dass sie von den Entwicklern auf der PS5 unterstützt wird. Viele Leute können sagen, dass es ein Gimmick ist, aber es gibt einen Grund, warum viele Switch-Besitzer dies in Spielen verlangen.“

Und ein anderer User schreibt: „Verdammt richtig. Das einzige mir bekannte Spiel auf PS4, das Gyro Aiming verwendet, ist Paladins. Das allein ist schon ein Grund, warum ich regelmäßig spiele. Ich ziele in diesem Spiel viel besser als in jedem anderen FPS auf PS4.“

Switch nutzt Sonys Dualshock-Features: Einige nehmen auch die Switch als Beispiel: So konnte man in Breath of the Wild mithilfe des Bewegungssensors mit dem Bogen zielen. In Horizon Zero Dawn war das auf der PlayStation 4 nicht möglich. Viele wundern sich, warum Sony die vorhandenen Features nicht verwendet.

Spiele wie Concrete Genie nutzen den Bewegungssensor: So konntet ihr mithilfe des Sensors Kunstwerke an die Wand malen. Gewöhnungsbedürftig, aber cool gemacht.

Spieler hoffen: Sony setzt Funktionen auch auf der PS5 ein

Viele wünschen sich, dass Sony die alten Features und die neuen Features auf der PS5 aktiv verwenden wird. Viele nennen als Beispiele Days Gone oder The Last of Us Part II, wo ein paar Features verwendet worden sind. Das sind aber Spiele, die ganz am Ende der Generation stehen. So schreibt beispielsweise reddittomarcato:

Ich stimme von ganzem Herzen zu. Der Gedanke, dass es bis Days Gone und TLOU2, beides End-of-Cycle-Spiele, dauerte, um Touchpad-Menüs zu implementieren und auf lustige, einfache Weise zu schütteln, ist verrückt. Hoffentlich schauen sie sich bei diesen First-Party-Publishern für Ideen für die PS5 um. reddittomarcato, Quellle: reddit.com

Das befürchten die Spieler: Es gibt aber auch Befürchtungen. Denn wenn die Features von Sonys eigenen Entwicklern kaum benutzt werden, dann haben andere Entwickler ebenfalls keine Interesse daran.

Threadstarter Loldimorti 1 erklärt in seinem Post: „Ich möchte, dass Sony seine Anstrengung auf all diese Funktionen und die neuen Funktionen, die sie mit der PS5 hinzugefügt haben, verdoppelt. Wenn nach ein oder zwei Jahren nicht einmal First-Party-Spiele diese [Features] unterstützen, warum sollten sich dann Third-Party-Entwickler die Mühe machen?“

So bietet der PS5 Dualsense-Controller viele spannende Funktionen wie adaptive Trigger oder ebenfalls wieder ein Touchpad.

Spiele wie Days Gone oder The Last of Us Part 2 nutzen die Features des Dualshocks 4.

