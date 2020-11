Der Streamer DrDisrespect sorgt mit einem Clip in Call of Duty: Warzone bei vielen Zuschauern für Lacher. Er rastete so sehr aus, dass er versehentlich sein Mikrofon stumm schaltete. Ganze 10 Minuten hat er es nicht bemerkt.

Das ist passiert: DrDisrespect wurde gerade von einem Gegner in der Warzone ausgeschaltet und war darüber nicht zufrieden. Er rastete aus und brüllte in sein Mikrofon. Am Ende schlug er noch mit der Hand auf seinen Tisch.

Die Vibration des Schlages reichte aus, sodass sein Mikrofon stumm wurde. Er selbst merkte davon nichts und brüllte weiter wutentbrannt herum. Als Zuschauer hörte man allerdings nichts davon, sondern sah nur den wütenden Gesichtsausdruck von DrDisrespect.

Über 10 Minuten stumm und 100 Dollar reicher

Das ist der Clip: Auf Twitter machte sich der Streamer selber über die Aktion lustig und teilte den Zusammenschnitt der 10 Minuten Stille:

Unbewusste Stille machte Streamer reicher: Nach etwas mehr als 10 Minuten ist DrDisrespect dann selbst aufgefallen, dass er stumm geschaltet war.

Er stellte überrascht fest, dass er durch diese Aktion um die 100 Dollar verdient hat. Er sagte: „Ich glaube, ich habe etwa 100 Dollar von Leuten bekommen, die mir gesagt haben, dass ich stumm geschaltet bin.“

Danach meinte er noch spaßhaft, dass er nächstes Mal gleich 2 Stunden stumm geschaltet sein wird, da er damit ganz offenbar gutes Geld verdienen kann.

Es ist nicht der erste Ausraster: DrDisrepect ist bekannt dafür, dass er gerne mal in Call of Duty ausrastet. Zuletzt war er sauer über Stream-Sniper, die ein Charity-Event rund um CoD Warzone runiert haben.

Der Streamer ist aber auch generell für seine rüpelhafte Art bekannt. Die brachte ihm auch schon einen lebenslangen Twitch-Bann ein, weshalb DrDisrepect nun auf YouTube streamt und dort seine Ausraster in Call of Duty hat.