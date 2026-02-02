Der Anime zu Dragon Ball Super wird endlich wieder gut, weil er Vegeta einen besonderen Moment schenkt

In Dragon Ball Super gibt es bald den Arc rund um Planetenfresser Moro zu sehen. Ein Saiyajin zeigt dabei endich Reue für ein Verbrechen, das er in Dragon Ball Z begangen hat.

Was passiert mit dem Anime? Nach 8 Jahren Pause geht der Anime zu Dragon Ball Super endlich weiter. Dabei knüpft die Serie an den Handlungsbogen an, der direkt nach der „Universe Survival Saga“ folgt.

Son-Goku und Vegeta finden sich in der „Galactic Patrol Saga“ wieder. Darin müssen sie zusammen mit den Mitgliedern der namensgebenden Einheit einen Kampf gegen den Planetenverschlinger Moro bestreiten.

Es gibt wieder zahlreiche Kämpfe, bei denen auch die Z-Truppe mit am Start ist. Doch vor allem Vegeta bekommt einen besonderen Moment, in dem er Reue für seine Taten zeigen kann.

Vegeta wandelt sich vom Schurken zum loyalen Begleiter

Was hat Vegeta damit zu tun? Als Son-Goku und seine Freunde das erste Mal den Planeten Namek betreten, ist Vegeta noch ein Antagonist. Sein Ziel ist es, die Dragon Balls zu finden und unsterblich zu werden. Danach will er Freezer töten.

Dabei richtet er ein Massaker im Dorf von ältesten Tsuno an, denn das Dorf beheimatet einen dieser Dragon Balls. Er tötet nicht nur die Bewohner, sondern auch den Dorfältesten selbst. Sogar die Kinder löschte er aus, damit sie nichts verraten können.

Im Moro-Arc zeigt er das erste Mal richtige Reue für seine Taten auf Namek. Als Moro Neu-Namek angreift, verteidigt Vegeta zusammen mit Goku den Planeten. Er wirkt dabei äußerst beschützend und spricht auch davon, dass er den Namekianern in der Vergangenheit viel Leid zugefügt habe. Für den stolzen Prinzen ist das ein gewaltiges Eingeständnis.

Vielmehr noch: Er fragt sogar die Namekianer selbst, wie sie über ihn denken und ob sie noch einen Groll gegen ihn hegen würden. Das Thema beschäftigt ihn also auch noch so lange, nachdem er das Massaker angerichtet hat.

Der Arc zeigt also ganz gut die Wandlung, die Vegeta in letzter Zeit durchlebt hat. Er ist vom stolzen Prinzen der Saiyajins zu einer mitfühlenden Person und einem liebevollen Familienvater geworden, der es liebt, mit seiner Frau zu baden.

Wie kommt der Arc bei Fans an? Für viele Leser des Mangas ist der Moro-Arc einer der besten. Auf Reddit finden sich mehrere Threads, in denen Fans schreiben, dass dieser bei weitem der beste Arc aus Dragon Ball Super sei. Für einige auf Reddit sei er sogar in den Top 5 der besten Arcs, die es überhaupt im gesamten Universum von Dragon Ball je gab.

Moro würde es auch ohne Probleme in das Ranking der stärksten Antagonisten in Dragon Ball schaffen. Welche anderen Bösewichte vor allem in Filmen auftauchen, hat euch MeinMMO in einem Power-Ranking aufgelistet: Dragon Ball: Die 10 mächtigsten Film-Schurken aller Zeiten im Power Ranking [MeinMMO Classic]