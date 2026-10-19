Der neue Anime zu Dragon Ball verzichtet auf eine der stärksten Formen von Son Goku, ignoriert eine 2 Jahre alte Serie

Die 2. Episode von Dragon Ball Super: Beerus ist erschienen und es fand ein Kampf statt, auf den sich viele Fans freuten. Doch das neue Remake verzichtet auf eine mächtige Form von Son Goku, die einen anderen Anime in den Kanon verfrachtet hätte.

Achtung: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zur 2. Folge von Dragon Ball Super: Beerus.

Um was für einen Kampf geht es? Mit Dragon Ball Super: Beerus ist ein Remake des ursprünglichen Super-Animes am 11. Oktober gestartet. Am 18. Oktober ist Folge 2 erschienen und in dieser kam es zum ersten Aufeinandertreffen von Son Goku und Beerus auf dem Planeten von Meister Kaio.

Viele Fans hofften im Zuge des Remakes, dass Goku diesmal nicht nur den Super Saiyajin 3 nutzt, sondern den Super Saiyajin 4, doch daraus wurde nichts.

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Wo bleibt Daima?

Was hat es mit Super Saiyajin 4 auf sich? Die einst exklusive Form war aus Dragon Ball GT, doch die Serie Daima (2024-2025) holte diese Transformation für Goku und Vegeta zurück. Daima spielt nach dem Buu-Arc und vor dem Start von Super, weshalb man das neue Remake als Verbindungspunkt hätte nutzen können.

Doch in seiner ersten, bitteren Niederlage nutzt Son Goku nur den Super Saiyajin 3 im Kampf gegen den Gott der Zerstörung. Wenn Daima aber in der Story vorher passiert sein soll, hätte Goku eigentlich seine zu dem Zeitpunkt stärkste Form, den Super Saiyajin 4, nutzen müssen.

Immerhin: Son Goku sagt nicht mehr, dass es seine stärkste Form sei, also vermeidet man hier zumindest, Daima aktiv zu ignorieren.

Ein weiteres Detail, das gegen die Verankerung von Daima in der Super-Zeitleiste spricht, ist Kibitoshin. Das ist eine Fusion von Shin und Kibito, die im Buu-Arc in Dragon Ball Z passiert ist. In Daima wurde diese Fusion wieder rückgängig gemacht, in Super: Beerus sind die beiden aber noch fusioniert. Das heißt, die Serie würde hier ignoriert werden.

Was bedeutet das für den Anime? Anime-Fans diskutieren gerne darüber, was in der offiziellen Timeline wirklich kanonisch ist. Daima war schon zum Release ein Diskussionspunkt, eben weil der Super Saiyajin 4 passiert ist.

Zwar könnte Super: Beerus die Transformation noch aufgreifen, etwa im Kampf zwischen Vegeta und Beerus, aber sobald die Saiyajin die Gott-Formen erreicht haben, ist alles vorherige redundant.

Was sagt ihr zu Daima? Ist euch das egal oder hättet ihr euch eine Wertschätzung im neuen Remake gewünscht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Die erste Folge des neuen Animes verzichtete auf einen legendären Mythos: Der neue Anime zu Dragon Ball entfernt heimlich einen legendären Saiyajin, vor dem sich sogar Freezer fürchtete