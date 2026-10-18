Dragon Ball: Die 5 mächtigsten Arten der Zauberkugeln im Power-Ranking

In Dragon Ball gibt es nicht nur die namensgebenden Kugeln auf der Erde, sondern viele unterschiedliche Arten. MeinMMO stellt die unterschiedlichen Arten vor und sortiert sie in einem Power-Ranking.

Der Artikel erschien ursprünglich im November 2024. Wir haben ihn strukturell angepasst.

Was sind die Dragon Balls? Bei den Dragon Balls handelt es sich um Kristallkugeln mit Sternen, die in unterschiedlichen Varianten vorkommen. Sobald alle Dragon Balls einer Art beisammen sind, kann ein Drache beschworen werden, der einem Wünsche erfüllt.

Jedes Set wurde von einem Namekianer erschaffen. Ihre Kraft richtet sich nach dem Powerlevel ihres Schöpfers. Was der Schöpfer nicht kann, kann der Drache nicht als Wunsch erfüllen.

In Dragon Ball Daima wurden ganz neue Dragon Balls eingeführt:

Video starten Dragon Ball Daima – Neuer Trailer zeigt das Dämonenreich Autoplay

Wie wurde das Ranking erstellt? Einigen von euch könnte in der Überschrift aufgefallen sein, dass wir nur 5 Arten der Dragon Balls berücksichtigen. Im Anime und den Videospielen kommen aber deutlich mehr vor. Wir haben jedoch einige Regeln festgesetzt, nach denen wir die Auswahl begrenzt haben:

Die Zauberkugeln kommen im Hauptanime vor, was zum Beispiel die Dark Dragon Balls aus Dragon Ball Heroes oder die Ultimate Dragon Balls aus Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi ausschließt

Die Dragon Balls sind keine Prototypen (wie der Omnificience Crystal) und keine Kopie (wie die Special Dragon Balls, die ebenfalls Shenlong beschwören)

Die Kugeln des Dämonenreichs aus Dragon Ball Daima klammern wir noch aus, da über sie zu wenig bekannt ist

Platz 5: Black Star Dragon Balls

Von ihnen geht eine zerstörerische Kraft aus.

Anzahl: 7 Stück

7 Stück Zuständiger Drache: Ultimate Shenlong

Die Black Star Dragon Balls wurden von dem Namekianer erschaffen, der vor der Aufteilung von Kami und König Piccolo existierte. Sie sind eigentlich eine der mächtigsten Form der Dragon Balls:

Sie können Personen töten, was die irdischen Dragon Balls nicht können

Sie verwandeln sich nicht zu Stein und können direkt wieder benutzt werden, wenn sie gefunden wurden

Aber die Black Star Dragon Balls kommen mit den wohl größten Nachteilen überhaupt. Die Zauberkugeln können zwar direkt wieder benutzt werden, doch direkt nach dem Wunsch verteilen sie sich in der gesamten Galaxie. Es kann also dauern, alle Kugeln wiederzufinden.

Es kommt noch schlimmer: Sind die Kugeln nicht innerhalb eines Jahres wieder auf dem Planeten, wo der Wunsch erfüllt wurde, wird er zerstört. Dieses hohe Risiko machen die Black Star Dragon Balls für uns so gefährlich, dass wir sie auf Platz 5 verbannen.