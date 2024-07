Der Mangaka von Dragon Ball zeigt, wie es Son-Goku nach dem Ende von DBZ geht

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Wie geht es Son-Goku? In Kapitel 7 gibt es eine Szene, in der Neko Majin auf seinen Meister Son-Goku trifft. Die beiden beginnen einen Trainingskampf, den Son-Goku mit einem Trick für sich entscheiden kann.

Was ist das für ein Manga? Akira Toriyama veröffentlichte von 1999 bis 2005 acht Ausgaben von Nekomajin. Der Manga ist vor allem für seine Kapitel „Neko Majin Z“ bekannt, mit dem der Autor eine Parodie zu Dragon Ball gezeichnet hat. Dementsprechend tauchen in den Kapiteln immer wieder Charaktere aus Dragon Ball auf.

Akira Toriyama ist für Dragon Ball berühmt geworden. Doch es gibt noch andere Mangas, in denen Charaktere aus Dragon Ball einen Cameo-Auftritt hatten. In einem dieser Mangas erfahren wir sogar, wie es Son-Goku nach den Ereignissen von Dragon Ball Z geht.

