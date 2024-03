Fans von Dragon Ball wünschen sich einen Feiertag, um Akira Toriyama zu ehren – Aber sie wählen das falsche Datum

Son Goku ist eine der relevantesten Figuren der Popkultur auch abseits von Anime. Nach dem tragischen Tod von Akira Toriyama versuchen viele Fans, den ikonischen Mangaka zu ehren. Eine Petition will einen internationalen Goku-Tag etablieren, doch in Japan gibt es diesen Tag schon.

Dragon Ball ist für viele eine der prägendsten Erinnerungen der Kindheit. Der Tod von Akira Toriyama sorgte für viel Trauer unter den Fans, denn der Managaka prägte nicht nur die Anime-Welt mit seinen Werken. Viele Fans, andere Mangaka und viele andere Berühmtheiten ehrten daraufhin den ikonischen Zeichner.

Ein Fan will Akira Toriyama mit einem internationalen Goku-Tag ehren und startet dafür eine Petition. Doch eigentlich gibt es den Goku-Tag schon und der ist an einem anderen Tag.

Bald erwartet uns mit Dragon Ball Daima eine neue Serie zum Franchise:

Der 8. März ist eine merkwürdige Wahl

Auf Change.org startete Daniel Martinez am 8. März eine Petition. Er möchte, dass der 8. März zum internationalen Goku-Tag wird. Er will das etablieren, um das Erbe der Serie zu bewahren und die Bedeutung von Kunst und Geschichtenerzählen in der modernen Gesellschaft zu fördern . Die Petition hat laut aktuellem Stand fast 200.000 Unterschriften gesammelt.

Der Tag soll damit offiziell an Toriyama erinnern, der Anfang März verstorben ist. Doch die Wahl des 8. März ist ein wenig merkwürdig. Zum einen ist es nicht der Todestag, sondern nur der Tag der Bekanntgabe. Toriyama ist eigentlich am 1. März verstorben.

Gleichzeitig ist der 8. März der internationale Frauentag. Dies sorgte laut 3DJuegos für einige frauenfeindliche Kommentare unter der Petition.

Dazu kommt noch, dass es bereits einen offiziellen Goku-Tag in Japan gibt. Der ist aber am 9. Mai und wurde ausgewählt, weil die 5 als Go und die 9 als Ku das japanische Kanji für Goku ergeben. Dementsprechend gibt es schon einen Goku-Tag.

Der 9. Mai ist auch einem anderen Dragon-Ball-Charakter gewidmet, nämlich Piccolo, der am 9. Mai als Oberteufel angekündigt hat, über die Erde zu regieren. Dragon Ball hat unzählige interessante Fakten, die sich hinter der Serie verstecken. 5 davon könnt ihr euch in dieser Liste anschauen: Wusstet ihr, dass Son Goku einen Feiertag in Japan hat? 5 Fakten zu Dragon Ball