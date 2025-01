In Dragon Ball gibt es einen falschen Super-Saiyajin, der nur ein einziges Mal zu sehen ist

Im Laufe von Dragon Ball kann sich Son-Goku in mehrere Formen des Super-Saiyajins verwandeln. In einem Film kommt sogar eine ganz besondere Form vor, die danach nie wieder zu sehen war. Dafür gibt es einen guten Grund.

Wo tauchte die Form auf? Der besondere Super-Saiyajin war im vierten Dragon-Ball-Film zu sehen, der im Original Dragon Ball Z: Lord Slug heißt. Der deutsche Titel Dragon Ball Z – The Movie: Super-Saiyajin Son-Goku verrät bereits, dass es hier um die neue Form geht.

Goku kämpft hier gegen den Bösewicht Lord Slug und hat zunächst keine Chance gegen ihn. In einem Moment der Wut verwandelt er sich plötzlich in eine Art Super-Saiyajin, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie zu sehen war.

Das erste Mal, bei dem sich Son-Goku in einen Super-Saiyajin verwandelt, ist im Kampf gegen Freezer. Die Handlung des Films soll noch davor spielen.

Das Z in Dragon Ball Z ist kein Zufall:

Son-Goku verwandelt sich in einen besonderen Super-Saiyajin

Was war das für eine Form? Gokus Haare stehen wie beim richtigen Super-Saiyajin zu Berge und er erhält eine gelbfarbene Aura. Allerdings bleiben die blonden Haare und die grünen Pupillen aus. Stattdessen bekommen die Haare durch die Aura einen rötlichen Schimmer und die Pupillen verschwinden komplett.

Der falsche Super-Saiyajin unterscheidet sich auch im Kraftlevel. Goku gewinnt zwar an Stärke und schafft es so, Lord Slug zeitweise die Stirn zu bieten. Doch im Vergleich zum richtigen Super-Saiyajin steht dieser in Sachen Stärke nach.

Son-Goku hat nicht die volle Kontrolle über diese Form. Es wirkt, als wäre er nicht bei vollem Bewusstsein, wenn er zum Pseudo-Super-Saiyajin wird. Außerdem schafft er es mit der Form nicht, Lord Slug zu besiegen. Wenn ihr euch die Form selbst ansehen wollt, könnt ihr das in einem YouTube-Video von User RinneyUploadz1 tun.

Wieso war sie nur einmal zu sehen? Der vierte Dragon-Ball-Film Dragon Ball Z: Lord Slug erschien im Jahr 1991. Nur 10 Tage später wurde der echte Super-Saiyajin im Manga enthüllt, dieses Mal aber mit hellen Haaren. Der Grund dafür sind Einsparungen bei der Zeit.

Der falsche Super-Saiyajin war also so etwas wie ein Teaser für den echten, optimierten Super-Saiyajin. Deshalb kommt er nur ein einziges Mal im Film vor. Es gibt noch weitere Andeutungen in anderen Filmen auf die Form, allerdings ist diese dort nie in ihrer vollen Pracht zu sehen.

Zum stärkeren, dreifachen Super-Saiyajin gibt es sogar eine Original-Form, die nie zu sehen war. Vermutlich hatte sich der Mangaka Akira Toriyama gegen sie entschieden, weil sie sich nicht deutlich genug von den vorherigen Saiyajin-Formen unterscheidet: Dragon Ball Z: Das originale Design des Super-Saiyajin 3 tauchte nie im Anime auf