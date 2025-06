Ein Anime schafft das, was Pokémon zuletzt vor 25 Jahren vollbracht hat

In Pokémon GO startet die neue Season unter dem Titel Wonnige Tage. Einen frischen Trailer gibt es auch.

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Eine Transformation in Dragon Ball war so übertrieben, dass selbst der Designer sie nicht zeichnen wollte

In 28 Jahren wurde die Entstehungsgeschichte eines Schurken in Dragon Ball schon 3-mal geändert

Um was für einen Award geht es? Dragon Ball Daima ist als bester Cartoon bei den Nickelodeon Kid’s Choice Awards nominiert. Dabei handelt es sich um eine Award-Show, die sich an ein junges Zielpublikum richtet. Dabei sind auch Serien und Stars nominiert, die über das Nickelodeon-Universum hinausgehen.

