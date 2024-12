Wenn 2 Charaktere und ein Gegenstand aufeinandertreffen, könnte es das Aus für Dragon Ball Daima bedeuten

In der 9. Episode von Dragon Ball Daima ist plötzlich ein Gegenstand aufgetaucht, der einen Gegner von Son-Goku so mächtig machen könnte, dass er keine Chance mehr hat, ihn zu besiegen. Doch momentan befindet sich der Gegenstand in unschuldigen Händen.

Um was für einen Gegenstand geht es? Das „Evil Third Eye“ ist ein Auge, das von König zu König des Dämonenreiches weitergegeben wurde. Dabei handelt es sich um ein echtes Auge, das dem Besitzer große Macht verleihen soll. Der Träger muss es nur auf seiner Stirn platzieren.

Leider ging das Auge verschollen, als Abura gerade König war. Dabei handelte es sich um den Vater von Dabura, den wir in Dragon Ball bereits einmal sehen konnten, als er unter dem Einfluss von Babidi stand.

König Gomah ist sein Nachfolger und auf der Suche nach dem Auge, das unglaubliche Macht verleiht. Und so wie es scheint, ist das Auge nach all der Zeit aufgetaucht – nur eben noch nicht in seiner Nähe.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Dragon Ball Daima ansehen:

Ein mächtiger Gegenstand in Dragon Ball befindet sich in unschuldigen Händen

Wo befindet sich das Auge? Hybis kümmert sich gerade um Vegeta, Bulma und Piccolo. Die Truppe will nämlich zu Son-Goku und den anderen aufschließen, um gemeinsam die Dragon Balls der Dämonenwelt zu sammeln.

Er erwähnte in der aktuellen Folge, dass er in den Bergen ein mysteriöses Auge gefunden hat, das er sich an den Gürtel befestigt hat. Vorne ist ein Auge mit roter Iris zu sehen, das sich von alleine bewegen kann.

Das Auge befindet sich am Gürtel von Hybis.

Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber bei dem Auge handelt es sich vermutlich um das Auge, das sich König Gomah so sehr wünscht. Sollte Son-Goku weiter am Plan festhalten, Dende zu befreien, könnte es passieren, dass Hybis und König Gomah aufeinandertreffen.

König Gomah hätte das Auge sogar fast in der 1. Episode bekommen. Er wollte sich als 2. Wunsch von Shenlong wünschen, das Auge zu erhalten. Doch Shenlong gewährte ihm nur den einen Wunsch, Son-Goku und seine Freunde zu schrumpfen.

Was passiert, wenn Gomah das Auge bekommt? Da das Auge unglaubliche Kräfte verleihen soll, könnte Gomah so mächtig werden, dass selbst Son-Goku seine Schwierigkeiten haben dürfte, ihn zu besiegen. Vor allem, wenn er noch im Körper eines Kinds steckt.

