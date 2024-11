Dragon Ball: Die 5 mächtigsten Arten der Zauberkugeln im Power-Ranking

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Nachdem Kami durch Dende ersetzt wurde, wurden die Dragon Balls der Erde etwas mächtiger. Sie können nämlich drei Wünsche erfüllen. Allerdings wendet Shenlong diese Regel nur bei Personen an, die er auch kennt. Gomah in Dragon Ball Daima verwehrte er seine restlichen zwei Wünsche.

Aber die Black Star Dragon Balls kommen mit den wohl größten Nachteilen überhaupt. Die Zauberkugeln können zwar direkt wieder benutzt werden, doch direkt nach dem Wunsch verteilen sie sich in der gesamten Galaxie. Es kann also dauern, alle Kugeln wiederzufinden.

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

Events in World of Warcraft nerven langsam – Denn es gibt ein störendes Muster

Was sind die Dragon Balls? Bei den Dragon Balls handelt es sich um Kristallkugeln mit Sternen, die in unterschiedlichen Varianten vorkommen. Sobald alle Dragon Balls einer Art beisammen sind, kann ein Drache beschworen werden, der einem Wünsche erfüllt.

In Dragon Ball gibt es nicht nur die namensgebenden Kugeln auf der Erde, sondern viele unterschiedliche Arten. MeinMMO stellt die unterschiedlichen Arten vor und sortiert sie in einem Power-Ranking.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to