Der Schöpfer von Dragon Ball wollte 3 Techniken aus seinem eigenen Manga lernen

Die Lebenssimulation aus Korea wird von vielen als erster großer Konkurrent für Die Sims gehandelt und startete am 28. März 2025 in den Early Access.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Apropos Rinderteufel: Toriyama zeichnete Son-Goku mal in einem Spin-off, wie es ihm nach dem Ende von Dragon Ball Z geht. Darin war der Saiyajin mit seiner Familie zu sehen, zu der auch der Rinderteufel gehört. In welchem Manga die Geschichte zu lesen ist, verraten wir euch hier: Der Mangaka von Dragon Ball zeigt, wie es Son-Goku nach dem Ende von DBZ geht

„Ich will das nicht mehr machen“: Zeichner von Dragon Ball war frustriert, weil Cell so viel Arbeit kostete

Ein kontroverses Merkmal von Vegeta in Dragon Ball wurde geändert, weil die Familie von Toriyama es so hässlich fand

Welche Kamehameha mochte er an meisten? Die Kamehameha, die Toriyama am liebsten zeichnete, war die allererste von Muten Roshi. Dem Mangaka zufolge startete die Geschichte des Kamehameha genau an dieser Stelle. Außerdem soll sie einfach die beste Form gehabt haben.

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

Das Interview erschien im Jahr 1995. Es fand also statt, als das Ende von Dragon Ball schon besiegelt war. Deshalb konnte Toriyama alle möglichen Techniken berücksichtigen, die in seinem Originalwerk vorkamen.

In Dragon Ball lernen Son-Goku und seine Freunde diverse Techniken, die ihnen im Kampf gegen außerirdische Feinde helfen. Der Schöpfer des Mangas , Akira Toriyama, verriet in einem Interview, welche 3 Techniken er selbst gerne lernen würde.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to