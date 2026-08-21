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Brennender Hintergrund eines Twitch-Streamers entfacht Diskussion darüber, wie viel Aufregung bei einem Feuer angemessen ist

lpoet Lydia Lesezeit 2 Minuten
Dr K Schulterzucken

Das Feuer im Stream des Twitch-Psychiaters Dr. K. entfacht eine hitzige Diskussion über das richtige Verhalten und das moderne Streamer-Mindset.

Um welchen Streamer geht es? Alok Kanojia, besser bekannt als Dr. K., ist ein US-amerikanischer Psychiater, der mit seiner Organisation HealthyGamer_GG auf Twitch über mentale Gesundheit spricht. Normalerweise erregt Dr. K. vor allem damit Aufmerksamkeit, Online-Sitzungen mit bekannten Streamern durchzuführen. Schon xQc nahm Platz auf der virutellen Couch des Psychiaters.

Jetzt ist es jedoch das Verhalten von Dr. K. selbst, welches die Zuschauer genau analysieren.

Twitch-Streamer machen oft verrückte Sachen für Views, doch manche viralen Momente entstehen ganz unbeabsichtigt.

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Er blieb ruhig … zu ruhig?

Das war die Situation: Dr. K. erklärte in einem Stream auf seinem Twitch-Kanal gerade die neue Suchfunktion seiner Website, als die Räucherstäbchen im Hintergrund in Flammen aufgingen. Der Streamer handhabte die Situation so:

  • Feuer wird augenscheinlich in der Facecam entdeckt
  • Blick über die Schulter, um es erstmal in Ruhe zu begutachten
  • Dr. K. wendet sich lächelnd an die Zuschauer und erklärt: „Da brennt was, Chat.“
  • Schließlich steht er auf und löscht das Feuer.
  • Abschließend bittet er die Zuschauer, ihm Bescheid zu sagen, falls es hinter ihm brennt und plaudert weiter
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Das ist jetzt die Diskussion: Im Streaming-Subreddit r/LivestreamFail entbrannte prompt eine Diskussion darüber, was das angemessene Maß an Aufregung bei einem kleinen Feuer ist. Denn einige Zuschauer loben Dr. K. für seine Reaktion: Er habe sich einfach um die Situation gekümmert, statt übertrieben dramatisch und mit viel Geschrei zu reagieren.

Ein Nutzer scherzt: „Der Typ hat so viel Content verschwendet, er hat nicht mal gebrüllt oder geschrien oder überreagiert. Er ist nicht einmal losgerannt, um seine Kamera zu holen und das Feuer zu zeigen, während er es einfach brennen lässt. Er muss noch viel über Streaming heutzutage lernen.“

Anderen ist Dr. K. jedoch schon ein bisschen zu entspannt. Immerhin könne auch aus einem kleinen Feuer schnell ein größeres werden, wenn man nicht einschreitet. „Ich meine, Brudi hat sich Zeit gelassen. Hat es gute 5 Sekunden angestarrt und uns ein Lächeln dagelassen, bevor er aufgestanden ist. Kein krasses Feuer, aber jedes Feuer sollte etwas Dringlichkeit erfordern,“ so das Urteil eines Nutzers.

Auch, wenn die Situation bei Dr. K. zu keinem Zeitpunkt wirklich bedrohlich wirkte, kann bei einem echten Feuer sehr viel schiefgehen. Wie ihr Feuer richtig löscht oder verhindert, dass es überhaupt so weit kommt, erfahrt ihr etwa bei der Brandschutz Zentrale.

Die Diskussion zeigt, dass viele Zuschauer genervt von einem gewissen Überdramatisieren sind, das Twitch-Streamer regelmäßig an den Tag legen. Influencern wird in diesem Zusammenhang oft vorgeworfen, „Content-brained“ zu sein, also ihr ganzes Handeln darauf auszurichten, virale Momente zu generieren. Die Streamerin T10Nat wurde erst kürzlich kritisch beäugt, weil sie erst ihre Kamera auf den Mann richtete, der gerade von ihrem Sonnenschirm getroffen wurde, bevor sie selbigem half (via Reddit).

Gleichzeitig wird erneut deutlich, dass man es eben nie jedem recht machen kann.

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Aufregung findet ihr bei einem Feuer angemessen?

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Die Twitch-Streamerin Kjanecaron demonstrierte vor einiger Zeit hingegen, was man alles nicht tun sollte, wenn man es mit einem Fettbrand zu tun bekommt. Die ganze Geschichte könnt ihr hier nachlesen: Twitch-Streamerin rennt wild mit brennender Pfanne umher – Fackelt fast ihre Küche ab

Kommentare

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2 Kommentare
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VonGestern
#1261666

Aufregen hinterher, reagieren sofort.

Falsche Herdplatte angemacht, ein Küchentuch fing Feuer- eine unfassbar heiße Stichflamme brach hervor. Es brannte vielleicht 5 Sekunden, bevor ich es löschte.

Nach drei Tagen intensiven lüftens, roch es noch immer verbrannt. Es war sogut wie nichts passiert, Herd sauber, Küchenzeile kein Fleck. Nur das Tuch war zerstört. Wenn so ein kurzes Feuer, bereits Tagelang noch zu riechen ist…

Wie auch immer, wenn man seine Erlebnisse zum besten gibt, dann natürlich viel Dramatik und Aufregung mit rein bringen- wird ja sonst langweilig.

Wild im Kreis rennen mit fuchtelnden Armen und lautes kreischen, sollte das mindeste sein.

Genau so. (Dem Feuer wäre es, ob ihr sowas macht, übrigens völlig egal.)

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diesdasverschiedenedinge
#1261665

Das Haus nicht für Content nieder brennen zu lassen, ist natürlich eine verpassten Chance.

Wild im Kreis rennen mit fuchtelnden Armen und lautes kreischen, sollte das mindeste sein.

3/10 ist grade so ein Einsteiger Brand.

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