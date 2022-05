Twitch-Streamerin rennt wild mit brennender Pfanne umher – Fackelt fast ihre Küche ab

Während ihres Subathons auf Twitch entschied sich Kjanecaron, etwas zu kochen. Doch das Essen fing Feuer und sie versuchte den Fettbrand genau so zu löschen, wie man es auf keinen Fall tun sollte.

Twitch-Streamerin Kjanecaron veranstaltetet für ihre 93.000 Follower auf Twitch einen Subathon. Also einen Stream-Marathon, dessen Dauer durch neue Abos, Bits und Geld-Spenden verlängert werden kann. Auf dem Programm stand auch der Punkt „kochen“, der nur ganz knapp nicht in einer Katastrophe endete.

Als die Pfanne Feuer fing, brach Panik aus. Der Löschversuch machte alles nur schlimmer, die Streamerin ruft nach Hilfe.

Dem Küchenbrand nur knapp entkommen

Das zeigt der Clip: In ihrer Küche stellt Kjanecaron eine Kamera auf, damit ihre Zuschauer ihr beim Kochen zusehen können. Im Clip sieht man, wie das Essen in der Pfanne auf dem Herd stark raucht und Feuermelder im Hintergrund aktiv sind. Sie entfernt das Essen aus der Pfanne und muss dabei husten. Dann fängt der Inhalt der Pfanne plötzlich Feuer. Mit dem Versuch, das Feuer auszupusten, scheitert sie.

Sie greift sich dann die Pfanne vom Herd und hält sie in die Spüle, wo der Inhalt mit Wasser in Berührung kommt. Es folgt eine Stichflamme, die Kjanecaron mit „Oh shit, fuck, fuck fuck“ kommentiert. Sie stellt die Pfanne wieder zurück auf den Herd und ruft dem Chat zu „Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute.“ Dann verlässt sie den Raum und ruft laut nach Hilfe und betont wiederholt, dass sie nicht weiß, was sie tun soll und sie keinen Feuerlöscher habe.

Ein paar Momente später ist das Feuer in der Pfanne bereits so klein geworden, dass die Streamerin die Pfanne in die Hand nehmen und die restlichen Flammen auspusten kann. Sichtlich erleichtert stellt sie das heiße Objekt dann wieder in die Spüle und lässt Wasser drüberlaufen. Das Video des Vorfalls binden wir euch hier ein:

Diese Situation hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Mit einem Fettbrand ist nicht zu spaßen und Wasser ist in dieser Situation die denkbar schlechteste Idee. Auch wenn man spontan „Wasser“ mit „Löschen“ verbindet.

Wissenswert: Die Feuerwehr zeigt regelmäßig in lokalen Veranstaltungen und auch im Fernsehen oder auf YouTube, warum man Fettbrände niemals mit Wasser löschen sollte.

„Bei einer Temperatur von 100°C wird aus Wasser Wasserdampf. Wird also ein Wasserstahl in siedendes oder brennendes Fett gerichtet, kommt es zu einer schlagartigen Verdampfung des Wassers. Dabei werden aus einem Liter Wasser 1.700 Liter!! Wasserdampf„, schreibt die

Durch den Wasserdampf wird das brennende Fett auseinandergetrieben und die Oberfläche um das Tausendfache vergrößert, was direkt zu einer Explosion führen kann. Dadurch entsteht ein Feuerball, der sich durch die ganze Küche erstrecken kann.

Weiter heißt es im Text der Feuerwehr Kirchberg: „Dieser Vorgang spielt sich innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde ab. Daher ist ein Mensch, der sich unmittelbar vor der Gefahrenquelle befindet, in akuter Lebensgefahr. Eine Fettexplosion kann hier zu lebensbedrohlichen Verbrennungen oder sogar direkt zum Tod führen. Selbst wenn es noch nicht zur kompletten Fettexplosion kommt, kann extremer Wasserdampf entstehen, der ebenfalls zu schweren Verbrennungen und Verbrühungen führen kann.

ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Löschen Sie niemals brennendes (und extrem heißes Fett) mit Wasser!„



Wie ihr seht, kann so eine Situation auch deutlich schlimmer enden. Die Streamerin Kjanecaron hatte hier viel Glück. Spieler auf reddit berichten, dass sie wohl Verbrennungen an einer Hand erlitt. Sie sprach im Stream über das Erlebte und zeigt ihre Hand, die an einer Stelle mit einer Creme eingeschmiert ist.

