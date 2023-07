Dr Disrespect behauptet, jemand habe eine absurde Summe für sein Messer in CS:GO geboten, erntet Spott

Der Streamer Dr Disrespect hat kürzlich ein Messer und Counter-Strike: Global Offensive gezogen. Jetzt erntet er Spott in den sozialen Netzwerken, weil er behauptet, jemand habe ihm 100.000 $ für das Messer geboten.

Was ist das für ein Messer? Der US-amerikanische Streamer Dr. Disrespect hat nach hunderten geöffneten Lootboxen ein Messer in CS:GO gezogen, genauer gesagt ein “M9 Bayonet Doppler Sapphire”. Für Skin-Enthusiasten und Sammler ist das Messer gerne einen fünfstelligen Betrag wert.

Der Streamer freute sich besonders über seinen glücklichen Fund und posaunte lauthals: „Es wird immer mein Lieblingsspiel sein! Ich liebe Counter-Strike! Ja! (via Twitter)“

Was ist das für ein Angebot? Einige Tage nachdem Dr Disrespect das Messer zog, richtete er sich mit einem neuen Post an seine Community und schrieb, er habe ein Angebot über 100.000 $ für das Messer erhalten.

Außerdem ergänzte der Streamer die Aufforderung: „Ihr könnt das besser (engl.: You can do better)“, was so viel heißen soll wie „da geht noch mehr“.

Der Tweet wurde innerhalb von 2 Tagen knapp 6,7 Millionen Mal angezeigt (Stand: 25. Juli 2023).

Counter-Strike: Global Offensive erhält mit Counter-Strike 2 noch im Sommer 2023 einen Nachfolger. Im Video seht ihr die wichtigsten Änderungen in der Übersicht:

Streamer erntet Spott

Wie reagiert die Community des Streamers? Die spottet über den Streamer und macht sich über die angebliche Höhe des Angebots lustig. Viele Nutzer stellten infrage, wer so viel Geld für einen digitalen Inhalt oder einen Gegenstand in einem Videospiel ausgibt (via Twitter).

Andere User posteten ähnliche Memes und Scherze, die auch unter NFT-Diskussionen zu finden sind. Es gibt beispielsweise einige Kommentare, die einen Screenshot des Messers teilten und schrieben, dass sie es jetzt ebenfalls haben (via Twitter).

Der Skin-Enthusiast “zipeL” setzte dem Thema sogar noch die Krone auf und stellte die Echtheit des Angebots infrage, da das Messer laut ihm viel weniger wert sei. Das letzte Mal, als er den Preis für ein solches Messer gecheckt habe, soll dieser nicht bei 100.000 $, sondern „nur“ bei um die 14.500 $ gelegen haben (via Twitter).

Dazu gab es jedoch den Einwand, dass es ein Angebot sei und Leute auch Preise oberhalb des eigentlich Marktwertes bezahlen können (via Twitter). Demnach könne es eine Rolle für Fans des Streamers spielen, dass es das erste Messer sei, dass der Dr Disrespect je gezogen hat.

Was hat es mit den Skins und Messern in CS:GO auf sich? Manche Skins und Messer haben in Counter-Strike: Global Offensive einen hohen Wert. Viele Spieler geben bedenkliche Summen aus, um Kisten in dem Taktikshooter zu öffnen und mit viel Glück einen wertvollen Inhalt zu ziehen.

Auch deutsche Streamer wie MontanaBlack investieren viel Geld in CS:GO-Kisten.

Wieso ist das bedenklich? Das Öffnen von Lootboxen in CS:GO wird kritisch betrachtet, da es Aspekte von Glücksspiel beinhaltet. So bekommen Spieler die Skins und Messer zufällig und hoffen beim Öffnen einer Kiste auf einen wertvollen Inhalt, der ihnen im Idealfall einen (hohen) Gewinn beschert.

Auch Streamer, die rigoros für viel Geld Kisten öffnen, stehen immer wieder in der Kritik. Er im Juli 2023 sorgte der US-Amerikaner Tyler „Ninja“ Blevins für Aufsehen, weil er CS:GO-Lootboxen auf einer Hochzeit öffnete.

Wie gering die Chance auf einen lohnenswerten Gewinn beim Öffnen der Lootboxen ist, veranschaulichte Anfang Juli 2023 auch der deutsche Streamer und Skin-Sammler ohnePixel, als dieser CS:GO-Kisten für rund 180.000 Euro öffnete, dann allerdings mit nur knapp 4.000 Euro aus dem Case-Opening herausging.

