Während die Spieler von Dota 2 auf ein neues Update warten, erlaubt Valve sich einen kleinen Spaß. Nach 16 Jahren haben sie einen Helden entführt, aber ein Twitch-Streamer eilt ihm zu Hilfe, indem er Seifenblasen bläst.

Was ist mit dem Helden los? Am 22. Juni veröffentlichte Valve ein kleines Update für ihr MOBA Dota 2 auf Steam. In den Patchnotes steht unter anderem Folgendes: „Axe wurde aus dem verfügbaren Heldenpool entfernt und kann nicht mehr ausgewählt oder zufällig zugewiesen werden. In Captains Mode (dem Modus, der im Esports gespielt wird) ist er weiterhin verfügbar.“

Viele Spieler fragten sich, weshalb Axe entfernt wurde. Immerhin ist er schon seit dem Release im Jahr 2010 fester Bestandteil von Dota 2. Eine ähnliche Aktion brachte Valve im Jahr 2013, als der Held Skeleton King als Teil eines Events entfernt wurde und später als Wraith King wiederkehrte.

Um dem armen Helden zu helfen, startete der Twitch-Streamer TeaGuvnor einen merkwürdigen Stream, in der Hoffnung, dass es ausreichen würde, damit Valve das neue Update veröffentlicht und die Spieler Axe wiederbekommen.

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1860 Seifenblasen blasen, aber dieses Mal kein Erfolg

Warum macht der Streamer das? TeaGuvnor ist in der Community von Dota 2 bereits bekannt. Schon zu früheren Updates streamte er, um gemeinsam mit den Fans auf die neuen Inhalte zu warten. Dabei wurde er fast immer unterbrochen, da Valve tatsächlich ein Update während seines Streams veröffentlichte.

Neben dem Zählen von Reiskörnern oder dem Schneiden von über 200 Zwiebeln versuchte er jetzt, das Update mit Seifenblasen zu beschwören.

Doch die Seifenblasen sollten dieses Mal nicht genügen, denn nach fast 9 Stunden gab er auf und beendete den Stream – natürlich ohne Update. In seinem Reddit-Post zu dem Ergebnis schreibt TeaGuvnor, dass es das zweite Mal sei, dass er während eines solchen Streams schlafen gehen müsse und das Update nicht erschienen sei.

Was vermuten die Spieler hinter der Aktion von Valve? Bereits vor der Entfernung von Axe fanden Spieler einige Hinweise zu einem scheinbar neuen Event: Dark Carnival. Auf Reddit hat ein Dataminer Hinweise gefunden, die auf ein solches Event deuten könnten.

Zusätzlich wurde ein kleiner Buff gefunden, der im Spiel möglich sei, sobald die richtigen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Datei beinhaltet ebenfalls den Namen „Dark Carnival“ (reddit.com).

Auch die Entführung von Axe im Jahr 2024 lässt einige Spieler ein neues Event mit dem Charakter vermuten. Im Trailer zum damals neuen Helden Ringmaster wurde Axe ebenfalls entführt, was laut Reddit eine Anspielung auf die heutigen Ereignisse sei.

Während in Dota 2 immer neue Inhalte kommen, bleibt eine Sache gleich: Cheater gibt es auch in Valves MOBA. Zuletzt wollte ein Spieler vor der Community angeben und wurde als Cheater überführt. Immerhin schaffte er es, 17.000 Matches unbemerkt zu bleiben: Cheater spielt unbemerkt über 17.000 Matches in einem Spiel auf Steam, will angeben, verrät sich selbst