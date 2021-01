Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Das MOBA DOTA 2 (PC) hat einen seiner früheren Weltmeister permanent von der Teilnahme an Turnieren verbannt: Der Chinese Zeng „Faith“ Hongda ist in einen Skandal um Match-Fixing verwechselt. 4 weitere Profi-Spieler wurde ebenfalls lebenslang von allen Turnieren ausgeschlossen, die Valve und Perfect World ausrichten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 + vier =

Insert

You are going to send email to