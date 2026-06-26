Don’t Starve Together: Wiederbeleben – So holt ihr euch und eure Mitspieler zurück ins Leben

Im Survival-Spiel Don’t Starve Together geht es manchmal schneller, als einem lieb ist, und der Charakter beißt ins Gras. Zum Glück gibt es ein paar Möglichkeiten, wiederbelebt zu werden. Wir zeigen euch, wie’s geht.

Wie kann man in Don’t Starve Together wiederbelebt werden? Stirbt euer Charakter, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, ihn ins Leben zurückzuholen. Dabei kommt es darauf an, ob ihr solo unterwegs seid oder im Koop spielt und wo ihr in der Welt gerade unterwegs seid, welche Methode sich am besten eignet:

Verräterisches Herz herstellen und benutzen Ein überlebender Spieler holt den Verstorbenen mit einem Verräterischen Herz zurück Lässt sich überall durchführen, kostet aber Ressourcen und ihr braucht lebende Mitspieler

Als Geist einen Wiederbelebungsstein in der Welt aufsuchen Klickt ihn an und ihr werdet wiederbelebt Ihr müsst erst einen Wiederbelebungsstein finden und euch daran erinnern wo ihr ihn gesehen habt Ihr könnt an jedem Wiederbelebungsstein nur 1x pro Spielstand wiederbelebt werden



Wie genau das funktioniert und was ihr noch beachten müsst, erklären wir euch hier. Zusätzlich gibt es auch ein paar andere Methoden, wie ihr wiederbelebt werden könnt, die wir euch vorstellen.

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Verräterisches Herz herstellen und Mitspieler zurückholen

Die effektivste und lohnenswerteste Methode im Koop sind definitiv die Verräterischen Herzen. Ihr könnt sie jederzeit herstellen, sofern ihr die Ressourcen habt, und seid für die Anwendung an keinen Ort gebunden.

Für die Herstellung braucht ihr:

3 x Grashalm

1 x Spinnendrüse

40 Lebenspunkte

Problematisch sind vor allem im Early Game dabei die Lebenspunkte, die der Hersteller investieren muss, um seinen Kumpanen zurückholen zu können. Denn gerade zu Beginn des Spiels sind Lebenspunkte ein sehr wertvolles Gut.

Könnt ihr das allerdings entbehren, ist die Methode die schnellste und einfachste, um Spieler ins Leben zurückzuholen, denn die anderen Materialien findet ihr zuhauf. Gebt das Item dann dem Geist des gefallenen Mitspielers und er kann sich damit wiederbeleben.

Wiederbelebungssteine finden und selbst wiederbeleben

Seid ihr nicht so fürs Investieren wertvoller Lebenspunkte oder spielt solo, sind Wiederbelebungssteine die Methode, zu der ihr erst einmal greifen solltet. Zwar stellen sie eine endliche Ressource dar, da ihr an jedem Stein nur einmal wiederbelebt werden könnt, jedoch kostet die Wiederbelebung dort keinerlei Material oder Lebensenergie.

Ihr erkennt sie anhand von leuchtenden Runen auf ihrer Oberfläche und einer runden Plattform. Leuchten die Runen nicht mehr, kann der Stein nicht genutzt werden. Anders als im regulären Don’t Starve können Wiederbelebungssteine hier auch in Höhlen spawnen. Lasst sie also nicht aus, wenn ihr danach auf der Suche seid.

Blumenportal am Startpunkt nutzen

Ein alternativer Weg zu den Steinen ist das Blumenportal beim Startpunkt der Welt. Begebt euch als Geist dorthin und klickt es an, um wiederbelebt zu werden. Dafür muss der Server-Modus allerdings auf „Endlos“ oder „Entspannt“ stehen, sonst könnt ihr das Portal nicht als Wiederbelebungspunkt verwenden.

Zusätzlich gibt es in der ganzen Spielwelt nur ein einziges Blumenportal, es sei denn, ihr aktiviert, dass sie auch in den Höhlen vorhanden sind. Dadurch seid ihr sehr ortsgebunden, wenn ihr diese Methode nutzen wollt. Je nachdem, wo in der Welt ihr sterbt, eignet sich diese Methode also zusätzlich weniger.

Fleischabbild erschaffen

Als zusätzliche Absicherung könnt ihr auch ein Fleischabbild von euch erschaffen, das euch im Fall eures Ablebens an seinem Standort wiederbelebt. Dafür braucht ihr folgende Materialien:

4 x Barthaar

4 x Gekochtes Fleisch

4 x Bretter

Zum Aufstellen zusätzlich: 40 Lebenspunkte

Ihr könnt mehrere Fleischabbilder von euch aufstellen, jedoch kostet jedes euch 40 Lebenspunkte. Wählt also weise, ob ihr das Risiko eingehen wollt.

Leben spendendes Amulett anlegen

Hierbei handelt es sich um ein magisches Item, das ihr entweder am Prestihatitator herstellen oder mit etwas Glück in der Welt finden könnt, wenn ihr ein Grab mit einer Schaufel aushebt.

Das Item selbst herzustellen ist relativ teuer und die Materialien zu beschaffen ist nicht ganz einfach, weshalb es sich lohnen kann, eher auf die anderen Methoden zurückzugreifen oder auf Glück beim Finden zu hoffen.

Um ein Amulett herzustellen, braucht ihr:

3 x Goldnugget

2 x Albtraumkraftstoff

1 x Roter Edelstein

Sterbt ihr, solange ihr ein Leben spendendes Amulett tragt, werdet ihr beim nächsten Tagesanbruch an der Stelle eures Todes wiederbelebt. Wer sich in der Nähe befindet, schläft ein und euer Amulett geht kaputt.

Zusätzlich heilt euch das Amulett, solltet ihr kein volles Leben haben, alle 30 Sekunden automatisch 5 Lebenspunkte für jeweils 5 Hunger. Dabei verliert es allerdings auch jedes Mal 5 % seiner Haltbarkeit.

Don’t Starve Together erfreut sich immer wieder wachsender Beliebtheit. Das liegt mitunter an den regelmäßigen Updates und den wiederkehrenden Sales, in denen ihr es für wenig Geld in eure Bibliothek befördern und mit euren Freunden zocken könnt. MeinMMO-Redakteur Dariusz ist vom Spiel so begeistert, dass er sich schämt, dafür so wenig bezahlt zu haben: Ein Survival-Spiel auf Steam ist so gut, dass ich mich schäme, dafür nur 1,49 € gezahlt zu haben