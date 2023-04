Steam: Survival-Hit stellt 7 Jahre nach Release neuen Spieler-Rekord auf, schlägt sogar Lost Ark und Call of Duty

Die Indie-Perle Don’t Starve Together ist auf Steam gerade zum Tiefstpreis erhältlich, was für Rekordzahlen sorgt. 7 Jahre nach Release hat “Don’t Starve Together” höhere Spielerzahlen auf Steam als je zuvor.

Was ist das für ein Spiel? Bei Don’t Starve (2013) und der Koop-Version Don’t Starve Together (2016) handelt es sich um Spiele des kanadischen Entwicklerstudios Klei Entertainment. Trotz der niedlichen Optik sind die Games nicht zu unterschätzen und können sogar erfahrene Survival-Spieler auf eine harte Probe stellen.

Aktuell gibt es Don’t Starve Together für 1,49 € auf PC und Konsole, weshalb sich gerade mehr Spieler in der Tim-Burton-Welt tummeln, als jemals zuvor.

Mehr Leute denn je verhungern (nicht) zusammen

Wie viele Leute spielen zurzeit? Laut SteamDB erreichte Don’t Starve Together am 29. April um 15 Uhr unserer Zeit einen neuen Höchstwert von 96.046 gleichzeitigen Spielern. Damit landet es auf Platz 9 der meistgespielten Spiele der letzten 24 Stunden – vor Lost Ark und Call of Duty (via SteamDB).

Das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Don’t Starve Together 2019 für ein Wochenende komplett kostenlos zu haben war. Damals erreichte es aber “nur” einen Peak von 68.000 gleichzeitigen Spielern.

Lohnt sich das für mich? Don’t Starve Together (Release: 2016) steht auf Steam mit 96 % positiven Bewertungen bei “überwältigend positiv”, was schonmal eine deutliche Sprache spricht. Survival-Fans, die sich auf ein langes und hartes Abenteuer in düsterer Atmosphäre einlassen wollen und kein Problem mit Comic-Grafik haben, können bei dem Preis eigentlich nicht viel falsch machen.

In Don’t Starve Together könnt ihr nicht nur den Hungertod sterben, so ziemlich alles will euch ans Leder. Das macht es zwar zu einem Liebling vieler Survival-Fans, aber nicht jeder möchte beim gemütlichen Koop-Abend auf der Couch alle 15 Arten entdecken, auf die man im Spiel draufgehen kann.

In unserer Liste der 25 besten Koop-Spiele ist dafür für jeden Geschmack etwas dabei:

