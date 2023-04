Eins der beliebtesten Survival-Games auf Steam bekommt bald ein Update, das so gut klingt, dass Spieler zurückkehren wollen

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Was sagt ihr zu den verschiedenen Modifikationen? Freut ihr euch, Valheim mal auf andere Art und Weise spielen zu können? Seid ihr dann eher im Hardmode oder Casual unterwegs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Zusätzlich könnt ihr einstellen, dass ihr keine Karte, keine Portale, kostenloses Bauen und so weiter haben wollt. Alles ist nach euren Wünschen anpassbar und soll auch nachträglich in euren bisher bestehenden Welten zu ändern sein, wenn das Update kommt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

“Seid ihr bereit für den Hardcore-Modus in Valheim… oder bevorzugt ihr es entspannter?”, twittert Smars und zeigt darauf in einem kurzen Video die kommenden Modifikationen für eure Valheim-Welten. Folgende Presets gibt es:

Insert

You are going to send email to