Nach über 12 Jahren trennt sich DoktorFroid vom letzten Gründungsmitglied des YouTube-Kanals – Um die Freundschaft zu wahren

Der YouTube-Kanal DoktorFroid trennt sich von einem seiner Gründungsmitglieder, Florian „LeFloid“ Mundt. Das Team erläutert die Umstände in einem Twitch-Stream. Die Entscheidung sei ihnen nicht leicht gefallen, sie mussten es aber tun, um ihre Freundschaft zu wahren.

Um wen geht es? Der YouTube-Kanal DoktorFroid ist einer der größten Gaming-Kanäle in Deutschland. Ursprünglich wurde er von den YouTubern LeFloid und Max „Frodoapparat“ Krüger im Jahr 2012 gegründet.

Die beiden Content Creator laden bereits seit 2013 Let’s Plays von verschiedenen Spielen hoch, erstellen Rankings zu Gaming-Themen und erzählen in ihrem Format „Random Gaming Facts“ verschiedene skurrile Fakten zu Videospielen,

Schließlich kamen die YouTuber RobBubble und David Hain als Mitglieder hinzu und Frodoapparat verließ den Kanal. Danach bestand das Team DoktorFroid aus LeFloid, Olli und Paul. Paul war schon länger Teil vom Team und wagte dann den endgültigen Schritt vor die Kamera.

Neben dem Hauptkanal betreiben sie außerdem einen Twitch-Kanal und die YouTube-Kanäle „DoktorFroid Reacts“, auf dem sie Reaktionen auf Videos von Twitch hochladen, und „DoktorFroid Live“, auf dem die vergangenen Twitch-Streams hochgeladen werden. Zuletzt hatten sie zu dritt, jetzt nur noch zu zweit, einen Podcast: Sprechstunde.

Insgesamt hatte das DoktorFroid ein großes Arsenal an Inhalten, doch in der letzten Zeit ließ sich LeFloid auf dem Kanal immer weniger blicken. Jetzt gab das Team von DoktorFroid bekannt, dass sie sich von dem YouTuber LeFloid als Teammitglied getrennt haben.

Auch Gronkh gehört zu den großen YouTube-Kanälen in Deutschland:

„Wir mussten eine Maske aufsetzen“

Warum trennt sich DoktorFroid von LeFloid? In einem Twitch-Stream, der später als VoD auf YouTube hochgeladen wurde, sprachen Paul und Olli nochmal etwas ausführlicher über die Trennung von LeFloid und beantworten Fragen aus der Community.

DoktorFroid trennt sich von LeFloid, weil, so ihre Erklärung, seine Präsenz bei dem Projekt stark abgenommen hat. LeFloid soll sich nicht mehr in die Organisation und den Inhalt von DoktorFroid eingebracht und sich hauptsächlich auf seine eigenen Projekte konzentriert haben.

Es war dem Team von DoktorFroid so nicht mehr möglich, auf die gleiche Art an dem Kanal zu arbeiten, wie sie es sich von Anfang an vorgenommen hatten. Sie wollten den Kanal DoktorFroid auf dem Fundament der Ehrlichkeit und Freundschaft betreiben. Das war allerdings durch die zunehmende Abwesenheit von LeFloid schließlich nicht mehr möglich.

Die Belastung im Hintergrund führte dazu, dass Olli und Paul gezwungen waren, in einigen Streams so zu tun, als wäre alles in Ordnung: „Wir haben in ganz vielen Streams einfach wirklich eine Maske aufsetzen müssen.“ (via YouTube).

Olli und Paul betonen immer wieder, dass diese Trennung als letzter Ausweg gedient hat und sie zuvor alles Mögliche versucht hätten, um diesen Schritt nicht zu gehen. Sie sagen: „Hätten wir das jetzt nicht gemacht, dann wäre es komplett geendet … dann hätte es DoktorFroid nicht mehr gegeben.“ (via YouTube).

Das sei einfach nicht das, was das Team von DoktorFroid machen wolle. Daher entschieden sie sich zu diesem Schritt, bevor es zu einem Groll zwischen allen Beteiligten gekommen wäre.

Olli und Paul in ihrem Twitch-Stream auf DoktorFroid (via YouTube).

Eigentlich wollten DoktorFroid und LeFloid ein einheitliches Statement auf ihren jeweiligen Kanälen veröffentlichen, doch LeFloid postete sein eigenes Statement auf Instagram. Sie selbst veröffentlichten etwas später daher auch ein eigenes, schriftliches Statement auf Instagram. Beide sind nur noch als Archivaufnahmen in einem Reddit-Post aufzufinden.

Olli und Paul bekräftigen ebenfalls, dass sie keinen Beef mit LeFloid haben und auch keine Lagerbildungen möchten. Niemand hätte Interesse auf ein Gegeneinander.

Wie geht es in Zukunft weiter? Zuletzt redeten Olli und Paul noch über zukünftige Projekte von DoktorFroid und dass sie LeFloid nicht ersetzen wollen. Für die Community würde sich nichts verändern, sagen sie. Alle geplanten Projekte, wie „Loot für die Welt“ oder auch ihre Auftritte auf verschiedenen Conventions finden weiterhin statt.

Gemischte Reaktionen auf die Trennung

Wie reagiert die Community? Grundsätzlich scheint die Stimmung in der Community traurig, aber auch gleichzeitig hoffnungsvoll zu sein. Während ihres Twitch-Streams erhielten Olli und Paul einige Spenden und Subs mit liebevollen Nachrichten. Die Community wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute und möchte sie auch in Zukunft schauen.

In Foren und Kommentarspalten bröselten einige Stimmen aus der Community ihre Meinung auf:

DunnoMouse ist froh über die Trennung (via Reddit): „Krass. Aber ehrlicherweise, so wie sich Flo in letzter Zeit entwickelt hat, ist es mir so vielleicht auch lieber.“

Mike-sg5is schreibt (via YouTube): „Was mich so ein bisschen killt, ist, wie sehr man euch anmerkt, wie nah euch das geht. Danke fürs Statement und vor allem, dass ihr euch danach noch in einen Stream setzt und Fragen beantwortet.“

furchenschweiss1448 ist hoffnungsvoll für die Zukunft (via YouTube): „Ich hab aufgehört zu gucken, da sich Flo verändert hat, obwohl ich Oli und Paul ins Herz geschlossen habe. Ich freue mich auf den neuen Content mit euch 2.“

mizarkatze scheint enttäuscht und wütend auf LeFloid zu sein (via Reddit): „Nachdem ich den Stream der beiden übrig geblieben Froids gesehen habe, bin ich maximal enttäuscht von Flo. Das ganze Midlifecrisis-Ding, seine merkwürdige Pumper-Bro-Entwicklung mag ja alles subjektiv und sein Ding sein. Aber Paul und Olli vor den ganzen Follower sitzen zu lassen ist wirklich ‘ne Frechheit. Damit zeigt er, wie wenig er dort die Menschen wertschätzt – also gar nicht, null.“

