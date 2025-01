Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Doctor Strange kann mit diesem einfachen Trick ein guter Konter nicht nur für nervige Helden, sondern so ziemlich für alle Helden sein. Auch Storm ist eine starke Heldin, die gerade viel gespielt wird. MeinMMO erklärt euch, wie ihr ihre Attacken am besten einsetzen könnt: Marvel Rivals: Storm – Tipps zu Attacken und Fähigkeiten

Er platziert ein Portal unter dem Geschützturm und lässt das andere außerhalb der Map entstehen. So fällt der Punisher samt Geschützturm in die Weite der Bodenlosigkeit und ist aus der Runde raus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Trick? Doctor Strange kann mit seiner Attacke „Pentagramm von Farallah“ Portale zwischen zwei Orten öffnen. So gelangen Spieler schneller von einem zum anderen Punkt auf der Map – oder aber man nutzt die Fähigkeit ganz anders.

Kingdom Come Deliverance 2 hat bald Release: Alles Wichtige in 2 Minuten

Zwei Charaktere in Naruto kennen sich schon ewig, sprechen aber in 220 Folgen kein einziges Wort miteinander

In Marvel Rivals gibt es einige Helden mit nervigen Attacken. Ein Held kann mit einem cleveren Trick kontern und so die Runde für die Gegner beenden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to