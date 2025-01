Storm in Marvel Rivals: Alles zu ihren Attacken und Fähigkeiten

Storm ist eine beliebte Heldin in Marvel Rivals. MeinMMO erklärt euch die Duellantin und wie ihr mit ihren Angriffen am meisten Schaden verursacht.

Wer ist Storm? Storm, die mit richtigem Namen Ororo Munroe heißt, ist eine Mutantin, die als spielbarer Charakter in Marvel Rivals vorkommt. Sie stammt aus den X-Men-Comics und ist die Göttin des Sturms und kann durch ihre Fähigkeiten mächtige Gewitterstürme herbeirufen.

In Marvel Rivals war sie zum Launch des Spiels eine eher übersehene Heldin; es wurde nicht viel mit ihr gespielt. Mit Season 1 hat sich das allerdings geändert. Die Heldin hat einen Buff bekommen, der sie sehr viel stärker und zu einer guten Wahl in Matches gemacht hat.

Sie ist eine Heldin der Schwierigkeitsstufe 3 von 5 möglichen Sternen.

Storm: Attacken und Fähigkeiten

Normaler Angriff

„Windklinge“: Schießt Windklingen direkt auf Gegner

Fähigkeiten

„Omega-Wirbelsturm“ : Storm verwandelt sich in einen Wirbelsturm, der Gegner anzieht und ihnen Schaden hinzufügt.

: Storm verwandelt sich in einen Wirbelsturm, der Gegner anzieht und ihnen Schaden hinzufügt. „Wetterkontrolle“ : Ihr könnt euer Team entweder mit einem Tornado einen Bewegungs- oder mit dem Donner einen Schadensschub geben.

: Ihr könnt euer Team entweder mit einem Tornado einen Bewegungs- oder mit dem Donner einen Schadensschub geben. „Schub der Göttin“ : Storm selbst erhält entweder einen Bewegungsschub (Tornado) oder Schadensschub (Donner).

: Storm selbst erhält entweder einen Bewegungsschub (Tornado) oder Schadensschub (Donner). „Zuckender Blitz“: Wirft einen Blitz nach vorne, der auch mehrere Gegner auf einmal verletzen kann.

Team-Fähigkeiten

„Aufgeladene Gale“: Thor unterstützt Captain America und Storm im Kampf. Storm entfesselt ein Feuerwerk aus Blitzen, während Captain America einen Bewegungsschub erhält und sein Schild wird mit Elektrokraft aufgeladen, mit der er Gegner verletzen kann.

So könnt ihr Storm spielen

Auch wenn Storm eine Duellantin ist, scheint sie ihre Kräfte besser entfesseln zu können, wenn ihr sie strategisch spielt. Bufft euch selbst und euer Team so oft wie möglich mit den Fähigkeiten Wetterkontrolle und Schub der Göttin.

Fliegt nicht zu hoch mit ihr, da Storm sonst zu langsam wird. Bleibt auf einer mittleren bis niedrigen Höhe, auch damit ihr euer Team mit Wetterkontrolle unterstützen könnt.

Der richtige Einsatz der Ultimativen Fähigkeit

Der Omega-Wirbelsturm ist eine mächtige Attacke, die ihr auf gar keinen Fall verschwenden solltet. Sie ist gerade nützlich, wenn ihr allein auf dem Feld seid und euch gegen mehrere Gegner gleichzeitig verteidigen müsst.

Habt ihr Storms Omega-Wirbelsturm aktiviert, könnt ihr ihn am Anfang der Attacke platzieren.

Platziert euch direkt in die Mitte der Gegner, um so viele wie möglich zu treffen.

Überlegt euch das gut, ihr könnt euch danach zwar noch mit Storm als Wirbelsturm bewegen, aber die erste Platzierung überrascht die Gegner. Sie haben noch keine Zeit wegzulaufen und ihr macht so am meisten Schaden. Auch könnt ihr so die hintersten Reihen treffen und die Supporter ausschalten.

Wichtig: Storms Omega-Wirbelsturm macht euch nicht unverwundbar, sie gibt euch nur eine Menge mehr an Hitpunkten (von 250 auf 600). Verweilt also nicht allzu lange in der Schusslinie.

Da ihr die Gegner als Wirbelsturm zusammenzieht, sollten eure Teamkollegen die Chance nutzen und auf den Klumpen von Gegnern feuern, um sie so auszuschalten. Gebt ihnen kurz vorher noch einen Buff mit Wetterkontrolle und das gegnerische Team sollte kein Problem mehr für euch sein.

Seid ihr allein, müsst auf euer Team warten und habt nicht die ultimative Fähigkeit bereit, so solltet ihr euch besser erst verstecken und warten. Zwar ist Storm eine Duellantin, kann also ein paar Schläge aushalten, ihre Attacken kommen aber am besten zur Geltung, wenn sie mit ihrem Team angreift.

Teamkollegen für Storm

Mit folgenden Teamkollegen könnt ihr Storm hervorragend kombinieren:

Captain America und Thor wegen der Team-Fähigkeit Aufgeladene Gale

Loki Mit seinen regenerativen Fähigkeiten kann Loki Storm perfekt unterstützen, sodass sie immer genügend HP hat.

Namor Mit seiner Fähigkeit Segen der Tiefe kann Namor eine schützende Wand errichten, solange Storm noch Zeit benötigt ihre Fähigkeiten aufzuladen.

Groot Wenn Storm die Gegner mit ihrem Wirbelsturm auf eine Stelle gezogen hat, kann Groot ihnen mit seiner Ultimativen Fähigkeit Würgegefängnis den Rest geben.

Winter Soldier Auf die gleiche Weise kann der Winter Soldier mit seiner Ultimativen Fähigkeit Kraken-Einschlag die Gegner fertig machen.



Skins von Storm

Kleidung: Standard – Mohawk Rock – Ivory Breeze

Standard – Mohawk Rock – Ivory Breeze MVP : Standard – Reite den Blitz

: Standard – Reite den Blitz Emotes: Standard – Rocken wir das Ding!

Mit dem Mohawk-Rock-Skin wird Storm zur Göttin des Rocks.

Mit dem Mohawk-Rock-Skin wird Storm zur Göttin des Rocks.