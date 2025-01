Eine vergessene Mutantin ist jetzt die stärkste Heldin in Marvels Rivals, wird dank Buff zum Albtraum eurer Supporter

Eine Heldin ist jetzt in Marvel Rivals eine mächtige Naturgewalt, dabei war sie vor wenigen Wochen nahezu komplett irrelevant.

Um wen geht es? Ororo Munroe, alias Storm, ist in Marvel Rivals plötzlich eine tornadowerfende Naturgewalt, die speziell euren Supportern das Leben schwer macht. Die aus den X-Men-Comics und Filmen bekannte Mutantin gelangte in Season 1 zu neuem Ruhm, nachdem sie in Season 0 von den Spielern komplett vergessen wurde.

In Season 1 gehörte Storm zu den am wenigsten gespielten Charakteren. In kompetitiven Matches auf den Konsolen wurde sie nur in 1,07 % aller Begegnungen gespielt, am PC waren es sogar nur 0,69 %. Dabei war ihre Siegquote mit etwa 49 % auf allen Plattformen gar nicht schlecht und lag im soliden Mittelfeld.

Mit dem Start von Season 1 erhielt Storm jedoch einige Buffs, was sich sofort auf ihre Pick-Rate (wie oft sie gespielt wird) auswirkte. Storm ist jetzt in immerhin 17,4 % aller Matches vertreten und besitzt mit starken 56,4 % die höchste Siegquote im ganzen Spiel (via rivalsmeta.com).

Storm wird zur Naturgewalt

Was wurde bei Storm gebufft? Storm erhielt mit Season 1 gleich mehrere Buffs. Zum einen wurde der Schaden und die Projektilgeschwindigkeit ihres Angriffs „Wind Blade“ (Links-Klick) erhöht. Außerdem verursacht „Bolt Rush“ (Rechts-Klick) jetzt mehr Schaden (via MarvelsRivals).

Projektilgeschwindigkeit Wind Blade: Von 100m/s auf 150m/s

Schaden Wind Blade: von 50 auf 55

Schaden Bolt Rush: von 70 auf 80

Warum ist Storm so stark? Storm hat verschiedene Fähigkeiten, die sehr effektiv sind – nicht nur ihre Standard-Angriffe, die beide einen Buff erhielten. Auch ihre Shift-Fähigkeit „Weather Control“ ist sehr stark, da sie ihren Mitspielern damit einen Schadens- oder Movement-Boos gewähren kann. Gleiches gilt für die Fähigkeit „Goddess Boost“.

Storms Ultimate „Omega Storm“ – bei der sich die Mutantin in einen Tornado verwandelt – ist zudem ideal, um in der hintersten Reihe der Gegner Chaos zu stiften und idealerweise die Supporter auszuschalten.

Da Storm nach dem jüngsten Buff deutlich mehr gespielt wird und starke Fähigkeiten besitzt, ist sie in ihrer Rolle als Duellantin/ DPS aktuell ein Albtraum für Supporter.

Niemand weiß, wie er sie kontern soll

Was sagt die Community zu Storms Stärke? Ein Teil der Community vermutet, dass Storms neu gewonnene Stärke neben den Buffs vor allem darauf beruht, dass sie zuvor nahezu niemand gespielt hat. Die Spieler konnten nicht lernen, wie sie mit ihren Attacken umzugehen haben – und jetzt ist sie so stark, dass sie die Folgen spüren.

BookkeeperPercival schreibt beispielsweise auf Reddit: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihre Siegquote so hoch ist, weil sie von praktisch ungespielt zu ziemlich krass wurde, und jetzt hat niemand eine Ahnung, wie man mit ihr umgehen soll.“

Ein Spieler, der hauptsächlich Storm spielt, fügte zudem an, dass es sehr schwierig sei, der Ultimate von Storm zu entkommen (via Reddit). Strategen (Supporter) seien für Storm wie ein Snack, also etwas, das schnell verputzt wird, wenn sie nah beieinander stehen.

Storm gehört aktuell ohne Frage zu den stärksten Helden in Marvel Rivals und ist dementsprechend auch in unserer Tier-List auf MeinMMO im höchsten Rang zu finden. Wer sonst an der Spitze thront, seht ihr hier: Marvel Rivals: Tier-List für Season 1 – Alle Helden im Ranking