The Division 2: Wartung, Server-Down am 18.08. – Patch Notes und alle Infos

The Division führt heute, am 18. August, Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC durch. Die Server gehen dabei offline und einige Fehler werden behoben. Lest hier alles Wissenswerte zur Downtime und den Patch Notes.

Was hat es mit der heutigen Wartung auf sich? Nach Title Update 10.1 wird weiterhin fleißig am The Division 2 geschraubt – allerdings in kleinerem Rahmen. So dient auch die heutige Wartung nur dazu, einige nervige Fehler zu beheben.

Alles Wichtige zur Wartung am 18. August

So läuft die Wartung heute ab: Den Ablaufplan für die Wartungsarbeiten hat Massive traditionell im Voraus auf Twitter kommuniziert. Folgende Zeiten sind heute für Division-2-Agenten wichtig:

Beginn der Wartung ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Damit beginnt auch gleich die Downtime, die Division-2-Server gehen offline

3 Stunden sind für die heutige Wartung eingeplant. In diesem Zeitfenster kann man kein The Division 2 zocken

Läuft bei der Wartung alles glatt, sollten die Server spätestens um 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein

Mit der Downtime enden heute dann auch die Wartungsarbeiten

Wichtig dabei: Der Ablaufplan kann sich im Verlauf der Wartung noch durchaus ändern. Gerade die Zeit für das Ende der Wartungsarbeiten verschiebt sich öfters – sowohl nach vorne, als auch nach hinten. Läuft heute aber irgendetwas anders, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Patch Notes zur Wartung am 18. August

Das sind die heutigen Änderungen: Die Maintanance Notes fallen diesmal übersichtlich aus. Es werden jedoch 2 Bugs behoben, von denen einer so manch einem Spieler gerade zu schaffen macht:

Ein Problem wurde behoben, wodurch Clan-XP nicht richtig aktualisiert wurden

Ein Problem wurde behoben, wodurch DELTA-03-Fehler auftreten konnten, wenn man eine exotische Waffe ausgerüstet hat

Weitere Änderungen oder Fixes sind für heute offenbar nicht vorgesehen.

Was gibt es gerade zu tun in The Division 2? Aktuell läuft bei The Division 2 die 2. Saison. Für wen sie sich lohnt, erfahrt ihr hier: The Division 2: Season 2 ist live – Was ist neu und lohnt sich das Reinschauen?

Zudem kann auch der 2. Raid von The Division 2 angegangen werden – Operation: Stahlross: The Division 2 stellt neuen Raid „Operation: Stahlross“ vor – Alles, was ihr wissen müsst

Außerdem warten zahlreiche Spieler auf News zum neuen Endlos-Modus. Hier hofft man, dass es am 19. August neue Details geben wird. Wie Massive vor Kurzem bekannt gab, soll der neue Endlos-Modus in einem Wolkenkratzer bereits mit Title Update 11 ins Spiel kommen – also viel früher als von vielen gedacht. Dieser soll vor allem für mehr Wiederspielwert sorgen.

Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2 lebt doch noch – Neuer Endlos-Modus kommt früher als gedacht