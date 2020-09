The Division 2: Wartung, Server-Down am 08.09. – Patch Notes und alle Infos

Bei The Division 2 erwarten euch heute, am 8. September, Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One sowie dem PC. Was ändert sich während des mehrstündigen Server-Downs? Und welche Zeiten sind heute wichtig? Hier gibt’s alles zur Downtime und den Patch Notes.

Warum die Wartung? Zwar dreht sich bei The Division 2 in den letzten Tagen alles um den neuen Summit-Modus oder neue Exotics aus dem kommenden Title Update 11, die aktuell auf den PTS bereits getestet werden können. Doch auch am Live-Spiel wird bis zum nächsten großen Update (TU11) immer wieder mal geschraubt – so auch heute.

Wann läuft die heutige Wartung?

Diese Zeiten solltet ihr beachten: Die Entwickler von Massive geben traditionell bereits am Vortag bekannt, wie die Wartung abläuft – zumindest, wenn diese – so wie heute – regulär ist. Das ist der Ablaufplan für den 8. September:

Die Maintenance beginnt heute um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Mit Start der Downtime gehen zeitgleich auch die Spiel-Server offline

Die Wartungsarbeiten sollen circa 3 Stunden anhalten. So lange müsst ihr bei The Division 2 eine Zwangspause einlegen, falls ihr in diesem Zeitfenster spielen wolltet

Wenn keine unvorhergesehenen Probleme auftreten, gehen die Server spätestens um 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online, die Downtime endet

Damit ist dann auch die heutige Wartung vorbei

Bedenkt, dass der zeitliche Ablauf sich im Verlauf der Wartung auch noch ändern kann. Gerade das Ende der Wartungsarbeiten rutscht schon mal gerne etwas weiter nach vorne oder auch mal nach hinten. Sollte diesmal irgendetwas anders ablaufen, werdet ihr es hier im Artikel erfahren.

Heute sieht der Schlachtplan eine Zwangspause vor

Das sagen die Patch Notes

Was ändert sich heute? Die Patch Notes fallen heute sehr knapp aus. Bleibt zu hoffen, dass Massive noch an den Servern oder andere Hintergrundarbeiten durchführt, denn für die angesetzten 3 Stunden Downtime ist im Prinzip nur ein einziger Fix geplant:

Ein Problem wurde behoben, wodurch das Glühwürmchen (Firefly) einfach direkt explodiert, wenn es in einem bestimmten Winkel aus der Deckung heraus gestartet wird

Sonst sind laut den Maintenance Notes keine weiteren Änderungen vorgesehen.

Was haltet ihr eigentlich bisher von The Summit – dem neuen Modus für The Division 2, der mit Title Update 11 ins Spiel kommen soll? Schließlich wurde dieser mittlerweile sehr detailliert vorgestellt und zahlreiche Agenten können ihn auf den PTS bereits testen.

Stimmt mit ab und sagt uns eure Meinung: Neuer Summit-Modus soll The Division 2 wiederbeleben – Kommt ihr dafür zurück?