The Division 2: Wartung, Server-Down am 02.02. – Title Update 12.1 kommt heute

Heute, am 2. Februar, bekommt The Division 2 das neue Title Update 12.1 spendiert. Erfahrt hier alles zum Ablauf der Wartungsarbeiten auf allen Plattformen (PS4, PS5, Xbox One, Sbox Series X und S, Stadia, PC) und was euch heute nach dem mehrstündigen Server-Down Neues im Spiel erwartet.

Update 12:30 Uhr: Wie Massive soeben mitteilte, wird die Wartung um 3 Stunden verlängert. Gründe dafür nannte man nicht. Die Server werden also noch voraussichtlich bis 15:30 Uhr offline bleiben.

Warum die Wartung? Auch wenn Massive und Ubisoft aktuell eisern zur konkreten Zukunft von The Division 2 schweigen – am Spiel geschraubt wird trotzdem noch. So bekommt der Shooter heute das neue Title Update 12.1 spendiert.

Das bringt unter anderem das Crossover-Event mit Resident Evil sowie das Next-Gen-Update für die PS5 und Xbox Series X ins Spiel. Lest hier alles Wissenswerte zum Ablauf der Wartung sowie den genauen Inhalten und den Patch Notes.

Heute startet nach TU12.1 das Bekleidungs-Event Codename: Albträume

So läuft heute die Wartung ab

Diese Zeiten sind heute wichtig: Massive hat den offiziellen Ablaufplan traditionell schon im Voraus veröffentlicht. So sieht er aus:

Wartungsbeginn ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Dann startet auch schon direkt die Downtime, die Server von The Division 2 gehen offline

Für die Wartungsarbeiten sind heute 3 Stunden angesetzt. In diesem Zeitraum wird man sich nicht einloggen und entsprechend auch kein The Division 2 zocken können

Läuft bei der Wartung alles glatt, sollten die Division-2-Server spätestens gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online gehen

Mit der Downtime endet dann auch die heutige Wartung

Beachtet dabei: Dieser Ablaufplan kann sich im Zuge der Wartung noch ändern – gerade die Zeit für das Ende der Wartungsarbeiten. Es kommt regelmäßig vor, dass die Entwickler entweder etwas früher fertig sind oder auch mal länger brauchen. Sollte sich heute etwas am Ablauf ändern, werden wir es hier schnellstmöglich als Update ergänzen.

Was ändert sich heute? Wir briefen euch

So groß ist der Download:

PC: ~5.1GB

PS4/PS5: ~4.3GB

Xbox One, Series X und S: ~5.2GB

Das ändert sich heute mit TU12.1

Das erwartet euch heute nach der Wartung: Hier die wichtigsten Änderungen von Title Update 12.1 im Überblick:

Codename: Albträume (Codename: Nightmare) – das Crossover-Bekleidungs-Event mit Resident Evil startet

Das Grafik-Update für die Next-Gen-Konsolen kommt ins Spiel. Auf der PS5 und der Xbox Series X kann The Division 2 dann in 4K und mit 60 FPS gespielt werden

Die Balance-Änderungen für die Optimierungsstation werden aktiv

Es kommen zahlreiche Bugfixes ins Spiel

Genauere Details zu den Inhalten findet ihr hier: The Division 2: TU12.1 kommt – Das steckt im letzten großen Update von Jahr 2

Die Patch Notes: Auch die offiziellen Patch Notes wurden diesmal schon im Vorfeld von Massive veröffentlicht. Wenn ihr euch die Änderungen im Detail anschauen wollt, hier findet ihr den originalen Change Log von TU12.1:

Wie sieht’s mit euch aus? Habt ihr das Spiel längst aufgegeben? Wartet ihr gespannt darauf, wie es nach Jahr 2 weitergeht? Schaut ihr jetzt mit TU12.1 wieder rein? Oder seid ihr eh stets fleißig mit dabei?

