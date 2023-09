Ich habe 600 € für das neue Disney-Kartenspiel ausgegeben – Mit nur 3 Karten habe ich die Kosten fast wieder drin

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Ein weiterer Vorteil: es gibt aktuell nur etwas über 200 Karten. Magic dagegen hat mittlerweile irgendwo über 25.000. Wer das jetzt anfangen will, muss erst mal wochenlang Karten lesen und lernen. Etwas, was mir immer den Spaß verdorben hat.

Was mir an Lorcana am besten gefällt ist, dass es darum geht, zu gewinnen und nicht darum, dass der Gegner verliert. Heißt: statt die Lebenspunkte des Gegners auf 0 zu bringen, muss ich selbst „Legenden“ sammeln. Mit 20 Legenden habe ich gewonnen. Der Frust-Faktor ist damit deutlich geringer und Table-Flips werden unwahrscheinlicher.

Zwar gibt es in Lorcana 6 Farben, aber maximal 2 verschiedene dürfen in einem Deck vorhanden sein. Daraus ergeben sich aber genug Möglichkeiten, um unterschiedliche Decks zu bauen. Zu den Archetypen, die wir schon gesehen oder gebaut haben, zählen etwa:

Dass ich überhaupt so viel Kohle für Lorcana ausgegeben habe, liegt vor allem daran, dass mir das Spiel richtig gut gefällt. Ich habe in meinem Urlaub bei Maik jeden Tag ein paar Runden gezockt, teilweise mehr als er eigentlich wollte – obwohl er mich dazu gebracht hat.

Mir war in dem Moment auch egal, dass es teuer wurde. Ich wollte spielen, mir eigene Decks bauen und daran feilen. Das haben wir auch getan, sehr ausgiebig und mit viel Spaß. Was ich nicht einberechnet habe: Es gibt Karten, die richtig viel Kohle wert sind.

Die Karten waren allerdings so beliebt und schnell vergriffen, dass Booster und Displays schnell aufgekauft und von Scalpern für den doppelten Preis oder mehr angeboten wurden. Ich hatte Glück: Ein cooler Laden in Berlin hatte noch haufenweise Displays.

Seit dem 1. September 2023 gibt es die Lorcana-Karten von Ravensburger zu kaufen. Innerhalb kurzer Zeit waren sie schon an vielen Stellen vergriffen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich ein wenig beim Einkauf ausgetobt und bereut nichts am Kauf.

