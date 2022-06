Ich hab keine Ahnung, was das Dino-Spiel Exoprimal sein will – Aber nach dem Trailer will ich es spielen

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

So kann man testen: Das Spiel an sich ist für 2023 vorgesehen, aber es wird vorher einen geschlossenen Netzwerk-Test geben. Für den kann man sich aktuell über die offizielle Website anmelden. Eine Bewerbung ist noch bis zum 30. Juni 2022 möglich.

Doch die KI „Leviathan“ kann die Ausbrüche vorher aufspüren und schickt dann die „Exofighter“ los – also euch. Ihr könnt dabei auf die Exo-Suits zurückgreifen, die in „Angriff“, „Tank“ und „Unterstützung“ eingeteilt werden.

Das soll Exoprimal werden: Die offizielle Ankündigung des Spiels bringt etwas mehr Klarheit. Story-technisch befinden wir uns im Jahr 2040 und es sieht nicht gut aus, denn „plötzliche Dinosaurierausbrüche haben die Welt in eine Krise gestürz, die die Existenz der Menschheit bedroht“ (via exoprimal.com ).

Ob das neue Spiel der Dino-Crisis-Macher in Sachen Gameplay wirklich gut wird, lässt sich vom Trailer her nur schwer erahnen. Aber Himmel, es hat riesige Saurier und heftige Exo-Suits mit Lasern. Das klingt doch schonmal spaßig.

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

In Kürze – schaut am besten selbst:

Und was ist das beste Mittel gegen schuppige Angreifer? Klar, moderne Exo-Suits, die ein bisschen an Anthem erinnern . Dazu kommen allerhand Waffen, vom Gewehr über einen riesigen Hammer bis hin zum Schutzschild.

Insert

You are going to send email to