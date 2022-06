Taktischer 5v5-Shooter startet Beta auf Steam – Wer mitmacht, darf später mit exklusiven Skins angeben

In Palworld betretet ihr eine brutale Survival-Welt, in der die Pal leben. Diese erinnern an Pokémon, dienen aber als Arbeiter und Schutzschilde.

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was sagt ihr zu Veiled Experts? Werdet ihr die Beta ausprobieren und die Skins einsacken? Habt ihr schon einen Agenten ausgewählt, der euch sympathisch erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Insert

You are going to send email to