Die besten Spieler in Final Fantasy XIV liefern sich ein knappes Rennen um den World First – Zwischen den Siegern liegen nur 21 Sekunden

Am 30. Juli 2024 veröffentlichte Square Enix den neue schwere Endgame Raid für Final Fantasy XIV. Innerhalb von 24 Stunden knackten die besten Spieler den World First. Platz 1 und 2 unterscheiden sich nur um 20 Sekunden.

Um welchen Content geht es? Der neueste World First bezieht sich auf die vor Kurzem veröffentlichte Raid-Reihe Arkadion – Halbschwergewicht (episch) . Das ist der neueste schwere Content in Final Fantasy XIV. Ein vollständiger Clear ist dann, wenn innerhalb einer Woche alle vier in der Raid enthaltenen Kämpfe geschafft werden.

Das Arkadion ist eine 8-Mann-Raid. Die leichte Version wird regulär zuerst veröffentlicht, die schwere nicht generfte folgt ein bis zwei Wochen danach. Alles zur Freischaltung und den Voraussetzungen findet ihr in unserem Endgame-Guide.

Mit dem neuen epischen Raid hat Final Fantasy XIV frischen Endgame-Gruppen-Content. Schwerer sind nur die sogenannten Ultimates. Entsprechend kämpft die Community zu jedem Release um den World First, der dieses Mal wirklich sehr knapp ausfiel.

Grind lohnt sind – Sieg mit nur 21 Sekunden Vorsprung

Wer machte den World First? Noch hat das Entwicklerteam bei Square Enix den World-First-Clear nicht bestätigt, doch der Twitch-Kanal MogTalk hat die Zeiten gesammelt. Laut ihnen sehen die ersten drei Plätze nach GMT (Greenwich Mean Time) wie folgt aus:

Platz 3: Team Lucrezia (via X.com) am 30. Juli 2024 um 19:17

Platz 2: Team Serenity am 30. Juli 2024 um 18:59

Platz 1: Team GRIND am 30. Juli 2024 um 18:59

Zwischen Platz 1 und 2 liegen laut Minutenangaben kein Unterschied – so knapp waren die Siege nacheinander. Den Sieg von GRIND könnt ihr euch übrigens auf Youtube selbst ansehen.

Wie wurden Platz 1 und 2 bestimmt? Um genau herauszufinden, welches der beiden Teams wirklich schneller waren, wurde die In-Game-Zeit der Spielwelt herangezogen. Eine In-Game-Minute ist ca. 3 Sekunden lang.

In einem Twitch-Stream gab MogTalk bekannt, dass GRIND die Raid-Reihe zur In-Game-Zeit 3:14 abschloss. Serenity beendete ihren Kampf bei 3:21. Die 7 In-Game-Minuten Zeitunterschied ergeben entsprechend eine zeitliche Differenz von etwa 21 Sekunden zwischen den Abschlüssen.

Team GRIND aus Japan hat damit nur knapp vor ihren nordamerikanischen Rivalen von Team Serenity gewonnen.

Wie kommt MogTalk an die Informationen? MogTalk sammelt die Informationen international via eines Google Docs. Jeder, der am World-First-Rennen teilnehmen möchte, kann darüber den eigenen Fortschritt melden.

Die Clears müssen dabei nicht zwingend gestreamed werden. MogTalk verlangt aber mindestens Beleg-Screenshots oder Videos mit vollständig eingeblendeter UI. Darüber konnte auch die für die genaue Identifizierung des Siegers benötige In-Game-Zeit ausgelesen werden.

Konkret sammelt MogTalk bereits seit längerem die Clear-Informationen von Raid-Gruppen: Einer der ersten war der Heavensward-Raid Alexander aus Patch 3.4.

Dadurch lässt sich der Werdegang der aktuellen Sieger teilweise nachverfolgen. Team GRIND zum Beispiel schaffte es, bei dem vorletzten schweren Raid Pandaemonium Anabaseios auf Platz 3 zu landen und erhaschte im Kampf um die neueste Ultimate Platz 5.

Tatsächlich begeisterte bereits die leichte Variante des neuen Raids die Spieler inhaltlich, wie auch von der Gestaltung und dem Soundtrack her. Mit dem schweren Raid gab es jedoch eine ganze Menge Buffs für viele Jobs: Eine neue Klasse in Final Fantasy 14 ist so übertrieben stark, dass Entwickler jetzt andere Jobs stärker machen müssen