Holt euch Diablo 4 für PS5 schon jetzt 23% günstiger und erhaltet ein Mount gratis

Diablo 4 erscheint am 06. Juni 2023. Wer schnell ist, kann sich die PS5-Version des Action-RPGs jetzt vorbestellen und knapp 20€ sparen. Und ein Extra gibt es auch.

Diablo 4 in der PS5-Version ist jetzt über Ebay im Angebot. Ihr könnt es für nur 61,49€ kaufen und spart damit rund 23 Prozent im Vergleich zur UVP von 79,99€. Der Versand ist kostenlos. Es gibt keinen günstigeren Preis für das am 6. Juni erscheinende Action-Rollenspiel. Die großen Shops wie Amazon und MediaMarkt halten sich bislang an die UVP. Hier geht’s zum Angebot:

Diablo 4 im Ebay-Angebot

Der Anbieter des Deals ist Sbdirect24, ein größerer Ebay-Händler mit 98,5 Prozent positiven Rezensionen. Sbdirect24 ist seit rund 15 Jahren auf Ebay aktiv und bietet häufig günstige Angebote aus dem Gaming-Bereich an. Wie lange der Deal noch gilt, ist nicht bekannt. Die verfügbare Menge ist laut Shopseite begrenzt, deshalb solltet ihr euch beeilen.

Einen Bonus gibt es ebenfalls: Der Erstauflage der physischen Retail-Version von Diablo 4 liegt außerdem ein Download-Code für die beiden DLCs „Reittier Lichtträger“ und die Reittierrüstung „Schabracke des Glaubens“ bei. Diese Extras erhaltet ihr natürlich auch beim Kauf bei Sbdirect24 auf Ebay.

Das Reittier Lichtträger gibt es gratis als DLC

Das erwartet euch in Diablo 4

Es geht erneut in die Welt von Sanktuario um sie vor den Mächten der Hölle zu beschützen. Diesmal geht es wortwörtlich gegen die Mutter allen Übels, Lilith. Die Spielwelt ist diesmal wieder deutlich düsterer als der Vorgänger und es gibt eine Open World, in der ihr erstmals auch andere Spieler und große Weltbosse treffen könnt. Alle weiteren Infos zum kommenden Action-RPG findet ihr hier.

Alle Deals der Amazon Gaming Week und weitere Angebote findet ihr wie immer auch in unserer Übersicht. Hier stellen wir jeden Tag spannende Schnäppchen und attraktive Aktionen aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia ausführlich vor. Schaut doch mal rein!