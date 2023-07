Eine der wichtigsten Anzeigen in Diablo 4 ist so kompliziert, dass Fans selbst nach der Erklärung ratlos sind

In Diablo 4 sorgt eine grundlegende Anzeige für Verwirrung unter den Spielern, weil sie zu kompliziert gestaltet ist.

In Diablo 4 gibt es ein paar grundlegende Aspekte, die das Spiel für Spieler ausmachen. Dazu zählen das klassische Looten und Leveln sowie die beim Spielen gebotene Herausforderung.

Klar, es gibt auch Spieler, die sich für einen gemütlichen Durchlauf entscheiden, doch die hartgesottenen Fans des Action-RPGs kämpfen im Hardcore-Modus um das Überleben.

Doch umso schwieriger die Herausforderung ist, desto wichtiger wird dabei eine grundlegende Anzeige, die ihr aus nahezu jedem Spiel kennt: die Gesundheit.

In Diablo 4 umfasst die Gesundheit neben den Lebenspunkten eures Charakters aber auch Zustände, die so kompliziert angezeigt werden, dass einige Spieler im Subreddit des ARPGs auch nach Erklärungsversuchen noch verwirrt waren.

Was ist das Problem mit der Anzeige? Zu der Gesundheit eures Charakters gesellen sich noch die „Stählung“ sowie die „Barriere“.

Der rote Kreis ist eure Gesundheitsanzeige. Wenn diese leer ist, seid ihr tot.

Die Stählungsanzeige ist ebenfalls rot und füllt sich über eure Gesundheitsanzeige. Wenn ihr zu 100 % gestählt seid, seht ihr zudem einen grauen Ring um die Gesundheitsanzeige.

Die blaue Anzeige, die sich vor eurer Gesundheit und eurer Stählung füllt, ist eure Barriere

Alle drei Anzeigen überlagern sich in Diablo 4 und verändern das Aussehen der Gesundheitsanzeige, ohne wirklich zu verdeutlichen, was sie bedeuten. Was macht die Stählung? Was bedeutet der graue Ring? Wie lange wirkt meine Barriere?

Spieler sind trotz Erklärung verwirrt

Was machen Stählung und Barriere? Auf Reddit versuchte ein Nutzer die Verwirrung um die verschiedenen Anzeigen zu lösen und mit einem Bild zu erklären.

Den Reddit-Post mit dem Bild, das versucht die Anzeigen zu erklären, seht ihr hier:

Doch das Bild konnte anscheinend nicht jedem Spieler helfen. Ein Nutzer antwortete: „Ich kapiere es immer noch nicht“, und erhielt für seine Ehrlichkeit über 400 Upvotes (via Reddit).

Ein weiterer Spieler schritt ein, brachte schriftlich Licht ins Dunkle und erklärte die Anzeigen und ihre Wirkungen. Er sagt:

Wenn eure Stählung bei 100 % ist, verringere sie den Schaden, den ihr erhaltet, um 10 %. Ist eure Stählung nicht bei 100 %, gebe es demnach keine Schadensreduzierung. Eine 100%ige-Stählung sollt ihr erreichen, wenn eure aktuelle Stählung genauso hoch oder höher als eure aktuelle Gesundheit ist.

Die Barriere skaliere mit eurer Grundgesundheit und absorbiere bis zu einer bestimmten Menge Schaden aus allen Quellen. Dabei nehme die Barriere Schaden, ehe eure Gesundheit Schaden nehme.

Zu wissen, was die Stählung und die Barriere bewirken, kann euch auch in Season 1 von Diablo 4 helfen. Wann die losgeht und was sie beinhaltet, lest ihr auf MeinMMO:

