Diablo 4 trifft Skyrim in einem neuen Open-World-ARPG auf Steam

Ein neues Action-RPG auf Steam kombiniert eine offene Fantasy-Welt von Skyrim mit ARPG-Elementen aus Diablo 4. Für Fans der Franchises könnte Svarog’s Dream somit eine interessante Alternative sein.

Was ist das für ein Spiel? Die Rede ist von dem Action-RPG Svarog’s Dream, welches am 04.12. auf Steam erschienen ist und in einer offenen Welt spielt. Es wurde von VI Game Forge entwickelt und veröffentlicht.

In Svarog’s Dream spielt ihr eine Seele aus der Unterwelt, die in das Land der Lebenden zurückgeschickt wird und herausfinden muss, wer sie ist. Die Reise zur Selbstfindung ist jedoch mit unbekannten Gefahren verbunden, da die offene Welt von wilden Bestien bis hin zu echten Göttern heimgesucht werden. Ob ihr sie bekämpft oder sich mit ihnen anfreundet, liegt ganz bei euch.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Svarog’s Dream anschauen:

Feinde bekämpfen – oder sich mit ihnen verbünden?

Warum erinnert es an Diablo 4 und Skyrim? Das Kampfsystem von Svarog’s Dream erinnert aufgrund der isometrischen Sicht an Diablo und integriert High-Fantasy-Elemente, die man in etwa aus Skyrim gewohnt ist. Das Action-RPG ermöglicht den Spielern zudem, ihren Spielstil anhand eines Fertigkeitsbaums anzupassen. Hierbei investiert man Punkte in verschiedene Zaubersprüche.

Auch die Herstellung von Heilmitteln und das Verbessern der Ausrüstung – was sowohl in Diablo als auch in Skyrim eine bekannte Mechanik ist – sollen laut Entwickler (via Steam) eine wichtige Rolle spielen. Spieler sollen sogar Häuser kaufen und Kredite aufnehmen können – mit der Gefahr, sich mit Schuldeneintreibern und Kopfgeldjägern herumschlagen zu müssen.

In Svarog’s Dream gibt es außerdem die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Kreaturen zu verbünden, anders als in Diablo 4. Dort fragen sich manche Spielerinnen und Spieler immer noch, wieso sie sich eigentlich nicht mit Lilith verbünden können.

Die Spieler in Svarog’s Dream müssen allerdings abwägen, welchen dieser Verbündeten sie vertrauen und welche Konsequenzen ihre Entscheidungen nach sich ziehen könnten. Dieser Aspekt erinnert an Skyrim und verleiht dem Spiel eine gewisse Dynamik.

„Es ist charmant und kein Diablo-4-Grindfest“

So reagiert die Community auf das Spiel: Auf Steam ist Svarog’s Dream zu 82 % positiv, verzeichnet aktuell aber nur über 57 Rezensionen (Stand: 6. Dezember, 16 Uhr). Wir haben euch nachfolgend ein paar Meinungen von Spielerinnen und Spielern zusammengefasst:

„kaustosis“ schreibt: „Seid ihr auf der Suche nach einem storygetriebenen, durchdachten ARPG? Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich ein Spiel so genossen habe, wie dieses. Es ist eine solide Empfehlung für mich!“

„T_T“ schreibt: „Gutes Spiel, ein etwas ungewöhnliches Konzept, aber ich liebe es.“

„shotaimkiller“ merkt an: „Verstecktes Juwel 11/10.“

„Dom“ schreibt: „Wenn ihr Liebe für dieses Genre übrig habt, […] solltet ihr diesem Spiel eine Chance geben. Es ist nicht so komplex wie die meisten Spiele des Genres, aber das soll es auch gar nicht sein. Es ist charmant, die Musik ist auf den Punkt, und das Wichtigste von allem: Es macht einfach Spaß zu spielen. Erwartet keine Darksouls-Kampfmechanik oder ein Diablo-4-Grindfest. Darum geht es hier nicht, und das sollte es auch nicht sein.“

„Malvolion“ schreibt: „Es ist erwähnenswert, dass, soweit ich es verstanden habe, die Komponente der lebendigen Open World ausgeprägter ist als der Massen-Hack’n’Slash-Teil von Diablo.“

Zwischen den vielen positiven Rezensionen gibt es auch Spieler, die nicht begeistert von Svarog’s Dream zu sein scheinen. Hier wird vorrangig vor allem das User-Interface kritisiert sowie, dass das Spiel noch einiges an Feinheiten fehlt.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Entwickler auf viele negative Rezensionen eingehen und mit den Spielern in den Austausch gehen. Bis zum 11. Dezember könnt ihr das Action-Rollenspiel übrigens noch für 17,85 € statt 21 € erwerben.

Falls ihr weitere ARPGs sucht, die an Diablo erinnern, haben wir einen weiteren Tipp für euch. Im August wurde ein erster Trailer zum Nachfolger eines bekannten Action-RPGs gezeigt. Dabei handelt es sich wie bei Diablo 4 um ein Action-Rollenspiel, allerdings kämpft ihr hier gegen Titanen und andere mythologische Wesen:

Nach Diablo 4 und Path of Exile 2 kommt noch ein neues ARPG, aber mit antiken Göttern und Mythologie