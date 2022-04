Erzählt mal: Spielt ihr Diablo Immortal auf dem PC oder Mobile?

Aus dem Nichts kündigte Blizzard nun an, das kommende Diablo Immortal doch für den PC erscheinen zu lassen. Auf MeinMMO zeigten sich viele Leser davon überrascht und wollen dem ARPG nun doch eine Chance geben. Aber wo denn nun?

Mit der Ankündigung zum Release am 2. Juni gab Blizzard bekannt, dass Diablo Immortal auf Android, iOS und PC erscheinen wird. Nach den vielen Jahren, in denen es als Mobile-MMO gehandhabt wurde, hat damit kaum jemand gerechnet.

Nun ist es jedoch so und kommt sogar mit Crossplay und Cross-Save daher. Ihr spielt also mit Freunden und Bekannten zwischen den Plattformen zusammen und könnt euren Spielstand vom heimischen PC einfach mobil in Bus oder Bahn mitnehmen.

Die Systemanforderungen für den PC sind dabei sogar ziemlich gering, sodass selbst schwache und alte Rechner locker mithalten können. Diablo Immortal soll offenbar möglichst viele Spieler auf allen verfügbaren Plattformen ansprechen.

Wir wollen deshalb nun von euch wissen: Werdet ihr Diablo Immortal spielen und wenn ja, wo? Schreibt uns in die Kommentare gerne mehr zu eurer Entscheidung und diskutiert mit anderen Fans oder jenen, die noch überzeugt werden müssen.

Neue Steuerung für PC – Aber was steckt drin?

Als Mobile-Spiel kommt Diablo Immortal auf Smartphones und Tablets mit gewohnter Touch-Steuerung. Für den PC wird eine neue WASD-Steuerung eingeführt, die ein wenig nach Lost Ark klingt. Testen konnten wie sie aber noch nicht.

Beide Versionen sollen aber auch volle Controller-Unterstützung bieten. Wie schon Diablo 3 auf Konsole als auch Diablo 2: Resurrected zeigten, eignet sich das ARPG bestens für eine Steuerung mit Gamepad. In unserem Special stellen wir euch bereits 5 Dinge vor, die ihr vor dem Release von Diablo Immortal wissen müsst.

Hier erfahrt ihr in 3 Minuten, was Diablo Immortal zu bieten hat:

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Immortal wird ein waschechtes MMO, was sich auch in den Inhalten niederschlägt. Ihr findet dort Dungeons, Raids und sogar PvP für Gruppen und Gilden aber auch bekannte Features wie Rifts und Kopfgelder. Wir sprachen bereits mit den Chefs darüber, was das Spiel so besonders macht:

Die Chefs von Diablo Immortal sagen: „Diablo Immortal ist ein großes und ambitioniertes MMO“

Soziale Interaktion steht ebenso im Fokus wie die Jagd nach dem begehrten Loot, die jedem Diablo zugrunde liegt. Dabei könnt ihr euch zwar auch solo durchschlagen, habt jedoch mit Freunden und Helfern deutlich bessere Chancen.

Der Ansatz, Diablo in ein MMO zu verwandeln, ist schon lange ein Wunsch vieler Fans der Reihe. Für uns ist es ein Grund, das Spiel 2022 zu den aussichtsreichsten Neuerscheinungen zu zählen:

